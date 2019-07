Margot Robbie, fascino da vecchia Hollywood sul red carpet con Pitt e DiCaprio

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie hanno sfilato sul red carpet della prima del film C’era una volta a… Hollywood a Los Angeles. Al fianco del regista Quentin Tarantino, i tre attori hanno presentato la pellicola, nei prossimi giorni al cinema negli Stati Uniti. C’era una volta a… Hollywood arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 settembre.

Una vera parata di star per la première del film più atteso dell’anno. Il trio Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie ha brillato sul tappeto rosso, e ha dimostrato l’affiatamento di un cast ritenuto da molti perfetto per questa avventura cinematografica.

Margot Robbie è stata la regina della serata. In attesa di vederla nel live action di Barbie, l’attrice ha sfoggiato un look total Chanel impeccabile. Il suo lungo abito bianco, con profondo scollo a V, è impreziosito dalla mini bag dorata.

Elegantissimo Leonardo DiCaprio, in un abito blu firmato Giorgio Armani, dalla collezione Uomo Autunno-Inverno 2019/2020. Più informale Brad Pitt, giacca, camicia bianca e niente cravatta. Smoking nero di velluto e scarpe di vernice per il regista Quentin Tarantino.

Non è mancata Maya Hawke, la nuova protagonista di Stranger Things 3, al suo debutto cinematografico nel film di Tarantino. La figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke si è affidata alla stylist Sarah Slutsky, indossando un corpetto di raso stretto in vita, pantaloni sartoriali e un blazer.

Il futuro Elvis al cinema Austin Butler ha scelto un completo nero, abbinato all’abito con trasparenze della fidanzata Vanessa Hudgens, firmato Armani. Molto acclamato sul red carpet, vedremo al cinema Austin proprio in C’era una volta a… Hollywood.

Britney Spears, per il suo primo red carpet con il fidanzato Sam Asghari, ha optato per un tubino rosso di Nookie e dei sandali neri con tacco. In molti hanno notato un grande anello di brillanti al dito della cantante, parlando di un possibile fidanzamento ufficiale con il modello, conosciuto sul set del video Slumber Party nel 2016.

Il rosso è stato il colore scelto anche dalla top model Adriana Lima, in Magda Butrym, con sandali Louboutin e gioielli Chopard. Il dettaglio distintivo del suo look? Smalto nero alle dita dei piedi e bianco perla alla mani.