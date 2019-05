Brad Pitt è a Venezia per visitare la Biennale 2019 con lo scultore Thomas Houseago. Amante dell’arte, pare che l’attore farà un breve tour turistico del nostro paese tra mostre e monumenti. Dopo essere stato nei giorni scorsi a Cannes con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie a presentare il nuovo film Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt è volato a Venezia.

E così, tra i padiglioni dei Giardini, l’attore è apparso a sorpresa per assistere alla Biennale. Brad Pitt è apparso sereno e in ottima forma, e non si è risparmiato tra saluti e qualche foto. Oltre al Padiglione centrale l’attore ha visitato anche la Fondazione Palazzo Albizzini e la mostra “BURRI la pittura, irriducibile presenza“.

Look casual, cappello, e occhiali da sole, Brad Pitt visita la mostra a Venezia in compagnia dell’amico e scultore Thomas Houseago. Un’amicizia importante la loro. Infatti quando Angelina Jolie cacciò di casa Brad Pitt prima del loro divorzio, l’attore si rifugiò dall’amico scultore.

Seguì anche il suo consiglio: usare l’arte come mezzo per evadere, sfuggire ai problemi, e trovare uno spazio proprio. Così Brad Pitt è diventato un vero cultore d’arte, motivo per cui visiterà il nostro paese. Non si sa al momento dove alloggi a Venezia o se sia già ripartito per la prossima tappa. Di certo quella di Venezia delle scorse ore è stata una piacevole e inaspettata sorpresa.

Secondo i bene informati Brad Pitt si sarebbe molto avvicinato alla scultura, suo nuovo passatempo. Pare che abbia trascorso giornate intere a scolpire, ascoltando canzoni tristi. Una rottura, quella con Angelina Jolie, che non ha quindi portato solo conseguenze negative.

Non ci resta che scoprire quali altre città italiane visiterà Brad Pitt, e se terrà alcune prime del suo nuovo film, Once Upon a Time in Hollywood, diretto da Quentin Tarantino, nel nostro paese. Il film uscirà il Italia il prossimo 19 settembre.