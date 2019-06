Bradley Cooper e Irina Shayk sono in crisi: rottura vicina?

Bradley Cooper e Irina Shayk sono in crisi da tempo, e la coppia sarebbe vicina alla rottura. Questa la notizia bomba che arriva direttamente da Page Six, la fonte più autorevole del gossip oltre oceano. Secondo i bene informati i due, in crisi ormai da molto tempo, starebbero tentando ogni strada possibile per il bene della loro figlia Lea, di due anni. La coppia sta insieme dal 2015.

No, non è colpa di Lady Gaga se state pensando a questo, perché i problemi di coppia pare vadano avanti da circa un anno, molto prima dei pettegolezzi sulla Germanotta e Bradley Cooper. Lo scorso marzo, infatti, dopo l’appassionata performance dei due sulle note di Shallow agli Oscar, il web era convinto che tra i due ci fosse del tenero. Gossip fomentato dal fatto che Bradley Cooper e Irina Shayk avevano discusso animatamente nei giorni successivi, e la modella aveva smesso di seguire Lady Gaga su Instagram.

Eppure, durante la cerimonia degli Oscar, le due donne erano apparse serene e sorridenti l’una con l’altra. Chiacchiere che si erano smontato facilmente. I media sostenevano che la cantante avesse lasciato il futuro sposo, Christian Carino, perché follemente innamorata del suo collega di A Star is Born. Lady Gaga aveva smentito tutto, parlando di finzione scenica. Fatto sta che, finita la promozione del film, si sono interrotti anche i contatti tra i due.

Quindi cosa c’è dietro la crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk? I media lo scorso ottobre raccontavano già di una cena durante la quale i due non si erano rivolti la parola. Poi le immagini del litigio in auto, fino alla notizia di Page Six, nella quale si parla di due persone infelici e del carattere molto duro di Irina Shayk.

Riusciranno a risolvere le cose per il bene della loro bambina? Solo un mese fa li avevamo visti felici durante una passeggiata sulla spiaggia, non ci resta che aspettare conferme o smentite dai diretti interessati.