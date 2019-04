Bradley Cooper e Irina Shayk sono stati filmati per caso, diventando protagonisti inconsapevoli di un photobomb, durante una passeggiata in spiaggia con la famiglia. Infatti la coppia, serena nonostante i rumors di crisi a causa di Lady Gaga, è finita casualmente nelle immagini che venivano girate a Santa Monica.

L’attore e la modella russa passeggiavano con la figlia Lea e i due cani sulla spiaggia in California, e hanno interrotto il video di un allenamento. Jay Starrett, ex concorrente del reality MTV Ex on the Beach, e Corey Brooks, ex del Grande Fratello americano, stavano girando un video di boxe sulla spiaggia di Santa Monica, quando qualcuno è apparso alle loro spalle.

Si trattava proprio di Bradley Cooper con il suo cane, inconsapevole protagonista di un photobomb, ovvero di una intrusione nella ripresa.

Il personal trainer che stava girando il video, inizialmente indispettito dall’accaduto, si accorge poi però che si tratta del noto attore e della sua famiglia. Seguono un rapido scambio di saluti, mentre Bradley si ferma per aspettare la compagna Irina Shayk e la piccola Lea. La coppia, in tenuta sportiva, si allontana nell’imbarazzo generale. Tutto ovviamente è stato filmato e postato su Instagram, video diventato virale in pochissimo tempo.

Gentile e imbarazzato, Bradley Cooper saluta e glissa la richiesta di partecipare alla sessione di boxe. Un video divertente, che ci mostra un quadro sereno dell’attore e della sua compagna dopo i tanti rumors di crisi, seguiti alla “romantica” performance della notte degli Oscar con Lady Gaga sulle note di Shallow.

Niente crisi, anzi, c’è chi sostiene che la coppia sia pronta a fare il grande passo, o ad avere un secondo figlio. Intanto si godono questo momento di pace, dopo il lungo anno di impegni di Bradley Cooper per A star is born.