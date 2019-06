Bradley Cooper e Irina Shayk si separano: lei va via di casa con la figlia

Bradley Cooper e Irina Shayk si sarebbero ufficialmente lasciati, secondo quanto riportato dal Daily Mail, con lei avvistata mentre andava via di casa con una valigia. Sono ore concitate per la coppia, che già nei giorni scorsi era al centro del gossip per una imminente separazione, che pare ora sia davvero arrivata. I due sono insieme dal 2015 e hanno una figlia di due anni, Lea De Seine, che sembra abbia seguito la madre.

A quanto si dice, i tentativi di Bradley e Irina di recuperare il rapporto ed evitare la separazione non sono valsi a nulla. La modella è stata fotografata mentre si allontanava dalla casa che condivide con il compagno in un limousine con una grande valigia nera. Questo ha subito scatenato i rumor, e la ricerca in tutta Los Angeles su dove potrebbe alloggiare ora l’ex di Bradley Cooper.

Inizialmente si pensava stesse partendo per lavoro, nonostante il tempismo sospetto. Secondo una fonte del The Sun, però, le cose sono peggiorate a tal punto che Irina pare abbia deciso di trovarsi una sistemazione tutta sua.

Così, qualche ora dopo, in total black, la modella è stata paparazzata in una Spa. Irina è apparsa serena, sorridente, e non ha fatto trasparire nulla di questa crisi.

Già nei giorni scorsi, fonti vicine alla coppia avevano rivelato che Bradley Cooper e Irina Shayk erano in crisi da oltre un anno. Non era quindi a causa di Lady Gaga, che nell’ultimo periodo si era un po’ troppo avvicinata all’attore durante la promozione di A star is born. Pare che una delle motivazioni sia il carattere molto irruento di Irina, che l’avrebbe tra l’altro spinta in questo caso a lasciare casa.