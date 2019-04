Nel mondo ogni 2 secondi una bambina è costretta a sposarsi: succede in paesi svantaggiati come India, Nepal, Tanzania, Kenya e Benin, paesi in cui WeWorld Onlus opera tramite il sostegno a distanza per aiutare le piccole e le loro famiglie, affinché venga spezzato il ciclo di povertà che porta a questo abuso.

Dietro ai matrimoni precoci, cui sono costrette le bambine, infatti, c’è una famiglia povera che non è in grado di mantenere i propri figli e che vede in un matrimonio combinato l’unica possibilità di far sopravvivere la figlia.

Le conseguenze sono davvero tragiche: la bambina è privata del suo futuro, costretta a sposare un uomo adulto, a volte anziano, e ad affrontare una gravidanza precoce. La morte per parto è all’ordine del giorno, non sono rare violenze, abusi, riduzione in schiavitù e prostituzione per mantenere i figli, con tutto ciò che può derivarne, compresa la possibilità di contrarre HIV.

Una vera e propria urgenza, che l’organizzazione non profit WeWorld Onlus, nata con l’obiettivo di accrescere l’impatto dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario nei 29 Paesi d’intervento, compresa l’Italia, affronta ogni giorno. WeWorld Onlus lavora in 128 progetti raggiungendo oltre 2,4 milioni di beneficiari diretti e 12,3 milioni di beneficiari indiretti.

Cos’è il sostegno a distanza

Il sostegno a distanza di WeWorld Onlus permette di salvare una bambina dal matrimonio precoce, restituendole l’infanzia a donandole la possibilità di costruirsi il proprio futuro. Inoltre con il sostegno a distanza viene coinvolta tutta la popolazione in un “circolo virtuoso” in cui ciascuno, comunità, famiglie, sostenitore, gioca un ruolo fondamentale. Il sostegno a distanza consente di pianificare il lavoro nel lungo termine, garantendo continuità e trasparenza: la scuola è un punto nevralgico dei progetti. Attraverso di essa gli operatori di WeWorld Onlus possono:

Tenere le bambine al sicuro dagli abusi

Consentire loro un futuro diverso grazie all’ istruzione

Sensibilizzare le ragazze, la famiglia, la comunità

10 buoni motivi per scegliere il sostegno a distanza con WeWorld Onlus

Evita il trauma di matrimoni in tenera età. Le bambine sposano spesso uomini molto più grandi e sono vittime di grossi traumi psicologici. Rischiano ogni giorno di subire violenza domestica da parte del marito, oltre alla violenza fisica. Evita i rischi del parto per bambine al di sotto dei 15 anni. A 13-15 anni le bambine non sono fisicamente pronte per affrontare il parto, in quanto troppo giovani. Inoltre, non hanno alcun tipo d’informazione e in alcuni casi nemmeno assistenza medica. Riduce la prostituzione minorile. Per chi sopravvive al parto, è elevato il rischio di prostituzione per mantenere i figli. Riduce il rischio di contrarre l’HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. La prostituzione porta a malattie sessualmente trasmissibili e gravissime come l’HIV, che rischiano di essere trasmesse anche ai futuri figli. Permette alle bambine di andare a scuola e di avere un lavoro dignitoso in futuro. Con la scuola e la prosecuzione degli studi cambia il futuro che la ragazza può costruire per sé e per la propria famiglia, cambiano la cultura, la consapevolezza, le possibilità. Permette alle famiglie e alle bambine di non dipendere dai matrimoni. Con un sostegno, le famiglie più povere non sono costrette a dare in moglie la figlia per sopravvivere e farla sopravvivere. Fornisce assistenza e supporto psicologico e legale a bambine vittime di abuso. Spesso le ragazze non sanno come reagire, come comportarsi in queste situazioni, né come uscirne. Rende consapevoli le ragazze dei loro diritti. Le bambine non sono a conoscenza dei loro diritti, pensano che si tratti di situazioni inevitabili e inalterabili. Il matrimonio precoce viola i diritti delle ragazze alla salute, all’istruzione e a qualsiasi opportunità. Crea un network per identificare e aiutare le bambine a rischio. La scuola, con la comunità e le famiglie, è parte di un sistema ideale per individuare e aiutare le bambine più a rischio. Crea un legame bello e importante tra donatori e ragazze sostenute. Con il sostegno a distanza due vite si incontrano – quella del sostenitore e della bambina, due vite che traggono forza l’una dall’altra, dall’amore, dall’aiuto, dalla bellezza di un mondo migliore.

Come attivare il sostegno a distanza con WeWorld Onlus

Il sostegno a distanza di WeWorld Onlus è destinato alle bambine delle scuole primarie.

All’attivazione del sostegno l’organizzazione invia la fotografia e i dati personali della bambina, con le informazioni sul suo Paese e il progetto che WeWorld Onlus vi svolge.

In seguito, il sostenitore riceve ogni anno un disegno e una foto della bambina, oltre alla rivista e al report annuale. Il sostenitore può scrivere alla bambina e andare a trovarla, così da verificare con i propri occhi i progressi, la sua crescita e rafforzare un legame che, a quel punto, avrà già cambiato (in meglio) la vita di tutte le persone coinvolte!

Pubbliredazionale