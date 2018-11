Le camicie no stiro di Womo sono la soluzione ideale non solo per tutti quegli uomini che non sanno ancora stirare alla perfezione maniche e polsini, ma anche per chi deve viaggiare e non ha tempo per passare in lavanderia.

Chiedete a 10 donne cosa considerano sexy in un uomo e oltre la metà di loro risponderà le camicie: che sappiano però di bucato e siano perfettamente stirate. Il viatico di seduzione per eccellenza, però, è soprattutto un indispensabile per l’ufficio, per i meeting e per i viaggi di lavoro; e non sempre si è nelle vicinanze di un ferro da stiro in grado di eliminare pieghe e antiestetiche sgualciture.

Le camicie no stiro della collezione Womo possono essere indossate subito dopo il lavaggio, senza dover utilizzare il ferro da stiro, e si mantengono a lungo prive di grinze.

Womo propone un prodotto esclusivo, realizzato prestando massima attenzione alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli: un capo intramontabile che si distingue per lo stile ricercato e per il pregiato cotone a fibra lunga “no iron” che garantisce morbidezza e praticità.

Confortevoli ed eleganti, queste camicie si adattano anche a un look sportivo e disimpegnato, nei colori alla moda o nei rigati sottili tono su tono. La misura della camicia no stiro può essere scelta nella versione regular per chi preferisce un capo più aderente e sportivo, o slim, che mette in risalto la figura del corpo, con collo button down o senza. Sono realizzate in tessuto Oxford, un cotone costituito da filati fini (spesso colorati) in ordito e filati bianchi più spessi in trama che gli donano il tipico aspetto “punteggiato” o a “scacchiera”.

La camicia “no-iron” slim fit button down oxford azzurro Womo è in puro cotone. Il collo button down la rende adatta a un outfit casual ed informale. Perfetta per il look business da ogni giorno.

La camicia “no-iron” oxford blu, vestibilità regular, con colletto morbido in blu scuro è il capo ideale per un outfit dal tono sportivo, da indossare in viaggio nel tempo libero.

La camicia “no-iron” millerighe blu, vestibilità regular ha collo morbido per uno stile dandy e casual allo stesso tempo, che la rende perfetta per ogni occasione.

La camicia “no-iron” vichy azzurro, vestibilità slim per l’outfit da ufficio si sposa alla perfezione con le giacche in jersey. Un pantalone più giovanile è ideale per un casual Friday o in un contesto aziendale smart.

La camicia “no-iron” slim fit button down oxford bianco può essere abbinata con una cravatta skinny per la sera, in vista di appuntamenti che non richiedano abbigliamenti formali.

Per ottenere le migliori performance dai modelli di camicie Womo, basta lavare i capi a rovescio in lavatrice a una temperatura intorno ai 40 °C, evitando la centrifuga. Il tip della redazione? Una volta terminato il lavaggio, fate asciugare la camicia appesa a una gruccia.

