Al Festival di Cannes 2019 l’ottava serata è quella del film di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood) e dei look che hanno attraversato il red carpet allestito sulla Croisette: folla in delirio per l’arrivo in Costa Azzurra di Brad Pitt, Leonardo DiCaprio (con la fidanzata, Camila Morrone, al seguito) e Margot Robbie.

Grande attesa per il nono film di Tarantino (il penultimo a quanto avrebbe più volte affermato), che torna a un Festival a cui è particolarmente affezionato: nella storia delle sue apparizioni alla rassegna francese, il regista è qui che a soli 29 anni presentò il suo primo film fuori concorso, Le iene. L’anniversario quest’anno? 25 anni dalla Palma doro con Pulp Fiction, premiata nel 1994.

Il regista stavolta ha pubblicato una lettera sulla pagina twitter della pellicola – con tanto di hashtag “NoSpoliersinHollywood” – chiedendo ai suoi primi spettatori il massimo riserbo: “Amo il cinema. Ami il cinema. È il viaggio alla scoperta di una storia per la prima volta. Sono entusiasta di essere qui a Cannes per condividere ‘C’era una volta … a Hollywood’ con il pubblico del festival. Il cast e la troupe hanno lavorato duramente per creare qualcosa di originale e chiedo solo di evitare di rivelare qualsiasi cosa che possa impedire a un pubblico successivo di vivere il film nello stesso modo“.

La giornata è stata anche l’occasione per riunire registi, autori e figure chiave del mondo del cinema di tutta Europa nel manifesto che ha visto circa 400 firmatari (tra gli italiani, Daniele Luchetti, Monica Guerritore, Marco Tullio Giordana e Valeria Golino) e letto da Céline Sciamma e altri registi di fronte alla Malmaison, sede del Directors’ Fortnight, in nome dell’Europa unita: “Le elezioni europee si stanno avvicinando velocemente. La cultura è sempre stata ed è uno dei fattori unificatori dell’Europa. Cineasti e personalità del mondo del cinema di tutta Europa si sono incontrati durante il Festival di Cannes per pubblicare un Manifesto che sottolinea l’importanza del voto nelle prossime elezioni europee“, ha comunicato il Parlamento europeo in Italia.

Tante le star che non hanno voluto mancare la prima mondiale di Once Upon a Time in… Hollywood: ecco i look più belli del red carpet.