Cannes 2019, nella decima giornata, parla italiano: se il fronte look sul red carpet è sempre più ostaggio di modelle, starlette e influencer (anche se per noi era impossibile non puntare gli occhi su Leonardo DiCaprio, Orlando Boom e Pierfrancesco Favino), sul fronte cinematografico oggi è stata la volta di un documentario su Bernardo Bertolucci e del film di Marco Bellocchio.

I mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: no end travelling, il nuovo film documentario di Mario Sesti è un racconto-incontro con uno degli ultimi grandi autori della storia del cinema, realizzato attraverso un montaggio emozionante di interviste giarate negli anni da Sesti. La pellicola ripercorrere la carriera de grande regista e si chiude con una lunga conversazione inedita allo stesso Bertolucci.

Accoglienza ottima – forse anche superiore alle attese della vigilia – per la première mondiale del film di Marco Bellocchio Il traditore, in competizione per la Palma d’oro: gli applausi sono durati moltissimo, circa 13 minuti, tra le migliori accoglienze dei film a Cannes quest’anno. L’unico film italiano in concorso alla 72esima edizione della kermesse cinematografica racconta la storia di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia. Il film è stato presentato lo stesso giorno in cui esce nelle sale. Una data non casuale, il 23 maggio: quella della strage di Capaci in cui persero la vita nel 1992 il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. A interpretare il “boss dei due mondi” è Pierfrancesco Favino, per la prima volta a Cannes.

Celebrities, registi, musicisti e attori erano tutti all’Hotel du Cap-Eden Roc, all’amfAR party, il gala organizzato dalla celebre organizzazione non governativa internazionale impegnata nella ricerca per la cura contro l’AIDS. Mariah Carey, Dua Lipa, Tom Jones, The Struts sono gli artisti che si sono esibiti. Battitori dell’asta benefica (che ogni anno, da 26 edizioni, raccoglie i fondi del mondo del cinema e non solo per finanziare la ricerca per la lotta all’Aids. Negli anni oltre 220 milioni di dollari sono stati raccolti per finanziare la ricerca contro l’AIDS e per iniziative di cure e programmi di prevenzione) sono stati tra gli altri Pedro Almodóvar, Alessandra Ambrosio, Willem Dafoe, Lewis Hamilton, Elizabeth Hurley, Dakota Johnson, Milla Jovovich, Karolina Kurkova, Eva Longoria, Andie MacDowell, Natasha Poly, Carine Roitfeld, Caroline Scheufele, Sylvester Stallone. Durante la serata c’è stata anche una sfilata (i cui abiti andranno all’asta) realizzata da Carine Roitfeld. Quaranta top model da tutto il mondo hanno partecipato allo show intitolato quest’anno We Can Be Heroes Collection con abiti di Chanel, Christian Dior, Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Prada e alta gioielleria Chopard. Grande assente? Neanche a dirlo: Karl Lagerfeld…

Vediamo, allora, chi era sul tappeto rosso steso sulla montée des marches e quali sono stati i look più belli all’amfAr Party.

I più belli del red carpet di Cannes 2019

Terzo red carpet per Leonardo DiCaprio : la star deve averci preso gusto, perché dopo aver infiammato la Croisette accanto a Brad Pitt, aver presenziato alla première del documentario ecologista (Ice on fire, che ha prodotto) e aver monopolizzato social e web con le immagini insieme a Lina Wertmüller , attraversa di nuovo la Croisette – in smoking con camicia nera stavolta – accanto a Orlando Bloom .

: la star deve averci preso gusto, perché dopo aver infiammato la Croisette accanto a Brad Pitt, aver presenziato alla première del documentario ecologista (Ice on fire, che ha prodotto) e aver monopolizzato social e web con le immagini insieme a , attraversa di nuovo la Croisette – in smoking con camicia nera stavolta – accanto a . Bellezze di casa nostra? Pierfrancesco Favino, protagonista de Il traditore di Marco Bellocchio, ha scelto uno smoking di velluto (perché mai il velluto a maggio?) di Brioni. Al suo fianco, Maria Fernanda Cândido, attrice e modella brasiliana, la Cristina, moglie di Tommaso Buscetta, del film, in abito di strass.

I look dell’amfAR party a Cannes 2019