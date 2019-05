Come brilla il red carpet della terza giornata del Festival di Cannes 2019! E potrebbe essere diversamente nella serata dedicata a Sir Elton John e alla proiezione – fuori concorso – di Rocketman? Argento, oro e cascate di paillettes – quantità considerevole di diamanti compresi – hanno sfilato in occasione delle première dell’attesissimo biopic.

Sulla montée de marche, il regista britannico Dexter Fletcher (subentrato alla fine della lavorazione di Bohemian Rhapsody in seguito alla defezione di Bryan Singer), accompagnato da Elton John in persona (con mitici occhiali a cuore e strass di ordinanza) e il cast capitanato da Taron Egerton. In sottofondo, ovviamente, la versione strumentale del famoso brano uscito nel 1972. Un baronetto del pop claudicante, tanto da non percorrere la scalinata che porta all’ingresso del Grand Théatre Lumiére, preferendo utilizzare il più comodo ascensore, ma non per questo meno istrionico.

Spazio anche all’impegno sulla Croisette, con l’arrivo, sempre dal Regno Unito, del maestro Ken Loach (Palma d’Oro nel 2006 con Il vento che accarezza l’erba e nel 2016 con Io, Daniel Blake). Sorry we missed you racconta la storia di chi si è trovato a fare i conti con la crisi finanziaria del 2008. Nulla di più lontano dal glamour del tappeto rosso steso sulla Croisette.

Lì, a far da protagoniste, molte modelle e qualche attrice: ecco tra loro chi ha sfoggiato i look più belli della terza giornata della 72esima edizione di Cannes.