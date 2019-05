Dopo la giornata dedicata a Quentin Tarantino e ai divi di Cannes 2019, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, i look più belli hanno attraversato il red carpet della nona serata sulla Croisette per Xavier Dolan e il suo nuovo film Matthias & Maxime.

Il talentuoso regista canadese ha prodotto la pellicola, scritto la sceneggiatura, curato la regia e interpretato una parte nel film, confermando ancora una volta la sua natura di artista poliedrico assolvendo tutti i ruoli chiave del lavoro cinematografico. Non è la prima volta per lui in Costa Azzurra: ha, infatti presenziato altre quattro volte al Festival francese. Il suo esordio risale al 2010, quando 21enne presentò Les Amours imaginaires, nella sezione “Un Certain Regard”. Due anni tornò in Laurence Anyways e il desiderio di una donna…, ancora a “Un Certain Regard”, conquistando due premi, a Suzanne Clément come migliore attrice e a Dolan la Queer Palm. Mommy sbarca a Cannes nel 2014 e vinse il Premio della giuria. Quindi, nel nel 2016 con È solo la fine del mondo, Grand Prix speciale della giuria.

Giornata importante per l’Italia, presente grazie a Lina Wertmüller, prima donna in concorso a Cannes, nel 1972 con Mimì metallurgico, nonché prima donna candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze, di cui proprio sulla Croisette è stata presentato il restauro, curato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Cineteca Nazionale.

Spazio anche alla proiezione di Oh Mercy! (Roubaix, une Lumiere) di Arnaud Desplechin con Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier e Antoine Reinartz, in concorso per la Palma d’oro. Dopo la mattinata, aperta con la conferenza stampa di Once Upon A Time… in Hollywood, durante la quale si è potuto godere ancora della visione delle star hollywoodiane, vediamo quali attrici e quali attori, al netto delle solite bellissime modelle (con capezzoli al vento compresi…), hanno attraversato il red carpet del Festival di Cannes 2019.