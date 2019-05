Si è aperta ufficialmente con il primo red carpet – e i suoi look più belli – il Festival di Cannes 2019, la 72esima edizione della celebre kermesse cinematografica.

Sul palcoscenico del Grand Théâtre Lumière al Palais des Festivals, il maestro di cerimonie, attore e regista Edouard Baer ha dato il benvenuto alla giuria del concorso, presieduta da Alejandro González Iñárritu. Il Festival è stato poi ufficialmente dichiarato aperto da Charlotte Gainsbourg e Javier Bardem.

La cerimonia è stata seguita dalla premiere mondiale di The Dead Don’t Die (I morti non muoiono), lo zombie movie di Jim Jarmusch (che in Italia sarà distribuito dal 13 giugno), film d’apertura e il primo a competere per la Palma d’oro, che racconta come, in una tranquilla cittadina di provincia, la polizia locale e alcuni civili si ritrovano ad affrontare un’improvvisa apocalisse zombie. La commedia horror è un dichiarato omaggio al George Romero della Notte dei morti viventi. Distribuito da Focus Features e Universal Pictures International, la pellicola vanta un cast stellare, Tilda Swinton, Adam Driver, Chloë Sevigny, Selena Gomez, Tom Waits, Bill Murray e Iggy Pop.

Sia la cerimonia d’apertura che il film sono stati visibili anche in 600 sale del territorio francese (150 in più rispetto allo scorso anno), grazie all’iniziativa congiunta del Festival, di Canal+ e della Federazione nazionale dei cinema francesi.

Intanto la nuova edizione del festival si avvia tra le polemiche, immancabili. Pomo della discordia, stavolta, è la decisione di consegnare ad Alain Delon la Palma d’oro alla carriera, attore giudicato dalle femministe sessista, razzista e misogino. “Non gli diamo il Nobel per la pace, ma un premio alla carriera“, ha tuonato Thierry Frémaux. Eppure la petizione lanciata dall’associazione Women and Hollywood ha già raccolto 15mila firme e le adesioni continuano a crescere. Cannes, d’altronde, è anche questo: polemiche e glamour.

In campo fashion? Tra chiffon, seta, diamanti e tacchi vertiginosi (c’è il divieto assoluto per le donne, a Cannes, di indossare scarpe che siano rasoterra, pure fossero griffatissimi gioielli), scopriamo quali sono state le attrici e le celebrities che hanno attraversato il red carpet della prima giornata di Cannes con i look più belli.