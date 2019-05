Racconti da red carpet: nella quarta serata del Festival di Cannes 2019, protagonisti i look sfoggiati a due premiere, quella del nuovo film di Pedro Almodovar, Dolor y Gloria (già nelle sale anche in Italia) e della serie Too old to die young – North of Hollywood, west of hell di Nicolas Winding Refn, presentata fuori concorso.

Sempre durante il quarto giorno è stato consegnato a Luca Guadagnino dal Sngci (Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani) il Nastro d’argento europeo che, per la prima volta a Cannes, ha celebrato un compleanno speciale: i suoi primi trent’anni.

Il regista è stato premiato in occasione della presentazione del mediometraggio di The staggering girl, in prima mondiale, con Julianne Moore, Marthe Keller e Alba Rohrwacher. Protagonista anche l’ultima collezione di Valentino che, attraverso il suo direttore creativo, Pierpaolo Piccioli, ne ha curato la produzione, affidata a Eleonora Pratelli con Ibla film.

Sul tappeto rosso, come sempre spacchi e strascichi, tulle e piume, in una ripetizione interrotta dalla spagnola Rossy De Palma, che ha portato un po’ di originalità tra le colleghe: ecco il suo e gli altri look più belli della quarta serata di Cannes 2019.