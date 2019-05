Si conclude la prima settimana del Festival di Cannes 2019: la sesta serata è stata segnata da eccessi e nudità dei look con cui le tante modelle hanno tentato di conquistare lo scettro da reginetta del tappeto rosso.

Sarà ricordata, invece, per i fotografi in delirio, sul red carpet della Croisette, per Alain Delon: il divo, 83 anni, accompagnato dalla figlia, è stato accolto dalle note della colonna sonora de Il clan dei siciliani e si è concesso ai flash, dopo aver firmato diversi autografi ai fan. Ha quindi ricevuto la Palma d’Oro alla carriera (senza le attese contestazioni dopo che era stato criticato da alcune associazioni femministe per le sue posizioni ritenute misogine), ma salutato da lunga ovazione durata 10 minuti. “Penso a tutto questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”, ha detto preso dalla commozione. “Non volevo questa Palma d’oro, non spetta a me ma ai registi che mi hanno diretto, a Visconti, a Rene Clement, a Melville, a Jacques Deray. Loro non ci sono più e io la accetto per loro“. Uscendo, al braccio della figlia Anouchka, ha poi sussurrato: “Penso a Mireille e a Romy“, riferendosi ai due più grandi amori, Mireille Darc e Romy Schneider, tra i tanti della sua esistenza.

Se, sullo schermo, è stata la volta della première di Hidden Life, dramma sulla seconda guerra mondiale di Terrence Malick, in concorso per la Palma d’oro, sulla montée des marches gli abiti hanno fatto a gara per provocazioni (e cattivo gusto, verrebbe da aggiungere…): ecco i look che hanno sfilato sul red carpet di Cannes 2019.