Capelli mossi, i prodotti per uno styling perfetto

I capelli mossi sono anche quest’anno grandi protagonisti: non solo beach weaves, ma anche boccoli costruiti con il ferro arricciacapelli e strutturati grazie a prodotti fissanti, fino a onde più morbide create con la styler.

Chi ha i capelli mossi di solito ha una chioma voluminosa, dinamica, vivace e un po’ selvaggia. L’asciugatura è la tappa fondamentale per avere una chioma splendida e a posto, specie per evitare l’effetto crespo.

Per evitare di ottenere una brutta testa al posto di onde morbide e ben definite, serve armarsi di pazienza e dei prodotti per capelli adatti. Ecco 7 prodotti per lo styling perfetto dei capelli mossi consigliati dalla redazione.

1. Davines More Inside Curl Building Serum

Siero specifico creato per rendere ricci i capelli mossi. Dona sostegno alle capigliature mosse. Definisce senza appesantire e regala un effetto elasticizzante ai ricci, senza irrigidirli. Resistente all’umidità con azione anti-crespo

Caratteristiche : ideale per ricci definiti ed elastici

Pro: formula senza parabeni e senza coloranti aggiunti. Zero Impact product

Prezzo consigliato: 25,60 euro

2. Kérastase Discipline Cleansing conditioner Curl Ideal

Cleansing conditioner ad azione 2 in 1 per detergere e trattare i capelli ricci indisciplinati in cerca di definizione. I capelli sono più soffici, per ricci morbidi e setosi. Nutre i capelli ricci dalle radici alle punte. Facilita lo styling dei ricci giorno dopo giorno.

Caratteristiche : ricci perfettamente definiti e setosi

Pro: deterge senza eliminare l'umidità naturale dei capelli

Prezzo consigliato: 30,50 euro

3. Tigi Strong Hold Mousse

Mousse forte per ricci definiti e setosi con una resistenza a prova di passerella. Aggiunge forza tuoi capelli e ne aumenta l’elasticità lisciando le cuticole per una tenuta assoluta.

Caratteristiche : contiene un polimero che aiuta a creare uno styling strutturato a lunga tenuta, oltre ad ingredienti nutrienti e idratanti

Pro: si riapplica più volte per aggiungere texture o volume

Prezzo consigliato: 20,50 euro

4. SoOneCondizionante Ravviva Ricci

Ideale per capelli ricci e crespi. Conferisce elasticità e sostegno al capello ed elimina l’effetto crespo; come lo shampoo della stessa linea, dona ai capelli una nota fresca di bergamotto e menta peperita.

Caratteristiche : con burro di karitè, amido di mais, bacche di Goji e cheratina per ravvivare i ricci

Pro: alto potere condizionante, che garantisce massime performance

Prezzo consigliato: 10 euro

5. Marrakesh Curl Cream

Crema per ricci senza alcol che dona brillantezza, definizione, elasticità amplificata, grazie ai principi attivi naturali purissimi di cui è composta, eliminando il crespo e donando nuova vita al riccio.

Caratteristiche : formula a base di oli di Argan e di Cannabis che dona anche una brillante finitura lucida e un tocco setoso

Pro: trasforma i capelli crespi in corposi

Prezzo consigliato: 15 euro

6. Alfaparf Twisted Curls

Crema ricci che amplifica, controlla e separa le ciocche, per risultati di massima definizione e morbidezza, senza lasciare residui

Caratteristiche : con olio di Babassù, prezioso olio amazzonico dalle straordinarie proprietà emollienti che contribuisce a rendere i capelli morbidi, setosi e brillanti

Pro: amplificatore di ricci

Prezzo consigliato: 15,90 euro

7. Mood Salt Spray

Spray texturizzante, a tenuta leggera, che, attraverso la sua formulazione, è in grado di creare look beach waves o spettinati “effetto spiaggia” e donare corpo e pienezza ai capelli.

Caratteristiche : formula arricchita di sali che aiutano a definire le onde sui capelli

Pro: il filtro UV protegge dai danni dei raggi solari

Prezzo consigliato: 10 euro

