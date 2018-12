Manca pochissimo all’arrivo del Capodanno 2019: se non avete prenotato un viaggio all’estero o una baita in montagna, sappiate che in Italia ci sono tantissimi eventi dedicati all’attesa del nuovo anno.

Da Nord a Sud, c’è solo l’imbarazzo della scelta per passare il Capodanno 2019 Italia con gli appuntamenti, le feste in piazza e i concerti regione per regione.

Ecco una nostra selezione con tutte le proposte da non perdere… Non vi resta che presentarvi con un look e un make-up sfavillanti e adatti per festeggiare!

Capodanno 2019 Italia: eventi e concerti nel Nord Italia

Gli eventi e i concerti per il Capodanno 2019 in Lombardia

In Lombardia a farla da padrone è Milano con diversi eventi sparsi per tutta la città. Tra i migliori si segnala il concerto di Francesco Gabbani in Piazza Duomo, probabilmente in compagnia di altre voci di spicco della musica italiana. Per chi preferisce accogliere il 2019 con ironia, allora l’appuntamento è al Teatro Nuovo di Milano: qui a prendere la scena sarà Enrico Bertolino col suo spettacolo Instant Theatre. Appuntamento di spicco è il Galà Verdi, lo spettacolo musicale dedicato al grande compositore che si terrà il 31 dicembre 2018 al Teatro alla Scala. Un modo unico ed elegantissimo per accogliere il nuovo anno. Rimanendo nella regione non è da meno il Capodanno di Mantova, perché in Piazza Sordello si esibiranno Lo Stato Sociale e i Planet Funk.

Capodanno 2019 in Veneto, concerti ed eventi

Ricchissimo di eventi, il Veneto per il Capodanno 2019 offre diverse alternative. Ci sono le tradizionali feste in piazza, a Venezia così come a Verona e a Padova, ma non mancano gli appuntamenti a teatro. Da non perdere è il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, che il 31 dicembre 2018 si terrà nel pomeriggio. A dirigere l’orchestra e il coro sarà il maestro Myung-Whun Chung che, siamo certi, saprà regalare emozioni. Spazio anche all’ironia con Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo di Carlo & Giorgio: il duo comico si esibirà al Teatro Goldoni facendo umorismo sui ritmi frenetici della vita contemporanea.

Gli eventi e i concerti per il Capodanno 2019 in Piemonte

Torino, per il Capodanno 2019, riporta i festeggiamenti in piazza. L’appuntamento è la sera del 31 dicembre in piazza Castello con uno spettacolo i cui protagonisti saranno balllerini, illusionisti e artisti internazionali. Se voleste anticipare di qualche ora i festeggiamenti, sappiate che nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno ci sarà Roberto Bolle al Teatro Regio di Torino col suo spettacolo Roberto Bolle and Friends. Poco fuori il capoluogo piemontese si trova la Reggia di Venaria che, come tutti gli anni, ospita nella sua splendida cornice il Capodanno in Reggia con cenone, dj set e acrobatic show. Il revival è la musica giusta per accogliere il nuovo anno? Allora non perdetevi il mitico Jerry Calà ad Asti che, la notte del 31 dicembre, porterà il suo spettacolo Jerry Calà: una notte da libidine in piazza San Secondo.

Capodanno 2019, eventi e concerti in Liguria

Tra gli eventi e i concerti in Liguria per il Capodanno 2019 spiccano Sanremo e Genova. La prima offrirà il concerto gratuito dei The Kolors che si esibiranno nella zona Pian di Nave dalle 23.30 in poi. La seconda, invece, offre una discoteca a cielo aperto in prossimità del porto e la suggestiva possibilità di festeggiare nell’Acquario di Genova con cenone e visita notturna alle vasche. Su prenotazione.

Capodanno 2019, eventi e concerti in Emilia Romagna

Il Capodanno 2019 in Emilia Romagna è una costellazione di attività e concerti. Partendo da Modena che ospiterà l’orchestra di Mirko Casadei in Piazza Roma, l’evento corale è a Bellaria. Qui, infatti, avrà luogo al Palacongressi Bellaria Igea Marina il concerto con Enrico Ruggeri, Baby K e Federico Angelucci oltre al dj set nato dalla collaborazione con Radio Gamma, Radio Lattemiele e Radio Bruno. A Rimini, invece, il concerto gratuito di Nek in Piazzale Fellini mentre è da non perdere a Riccione la serata di Capodanno di Radio Deejay. Uno show di musica, comicità e performance sotto la conduzione di Rudy Zerbi che avrà luogo tra viale Ceccarini e piazzale Ceccarini.

Capodanno 2019 Italia: eventi e concerti nel Centro Italia

Capodanno 2019, eventi e concerti nelle Marche

Tra gli eventi di Capodanno nella regione delle Marche spiccano due appuntamenti. Il primo è ad Ancona, in Piazza del Plebiscito, con la musica del cantautore Colapesce e dj set. Il secondo è a San Benedetto del Tronto, dedicato ai nostalgici dei primi anni 2000: i Gemelli Diversi si esibiranno in Piazza Giorgini.

Eventi e concerti per il Capodanno 2019 in Toscana

Firenze è una delle città italiane che offre di più per quanto riguarda i festeggiamenti per il Capodanno. Ogni anno, infatti, la città diventa una grande festa a cielo aperto vista la numerosa quantità di eventi e concerti. In giro per la città saranno allestiti numerosi palchi che proporranno spettacoli per tutti i gusti. Tra questi, il concerto di Morgan e Raphael Gualazzi in Piazza Michelangelo. Spostandoci a Prato, poi, ci sarà la possibilità di ascoltare i Frank DD & Friends ed i Ministri in Piazza San Francesco.

Eventi e concerti per il Capodanno 2019 nel Lazio

A essere al centro delle proposte per il Capodanno 2019 nel Lazio è senza dubbio Roma. Dalle 18.00 in poi, presso il parco Cinecittà World, ci sarà l’evento Extrafest – Capodanno a Cinecittà World: 10 palchi e oltre 70 artisti si esibiranno per aspettare l’inizio del nuovo anno. Tra i tanti nomi di rilievo segnaliamo Irama, Cristina d’Avena e i Gem Boy. Ma le offerte della capitale non si esauriscono qui, tutt’altro. Ci sarà Gigi Proietti col suo spettacolo Cavalli di Battaglia, Lillo & Greg al Teatro Olimpico col loro show tutto da ridere Gagmen, lo show teatrale Operazione San Gennaro di Massimo Ghini al Teatro Quirino. Per chi volesse cominciare il nuovo anno con una buona dose di poesia, da non perdere è il balletto de Il Lago dei Cigni all’Opera di Roma.

Eventi e concerti per il Capodanno 2019 in Abruzzo

L’evento abruzzese più atteso si terrà già nel 2019, in quanto il 1° gennaio Ermal Meta si esibirà dal vivo a Teramo, in Piazza Martiri. E il 31 dicembre? Potete ingannare l’attesa con le specialità tipiche abruzzesi e regalandovi un cenone in baita: tra le idee più romantiche per festeggiare il Capodanno.

Capodanno 2019 Italia: eventi e concerti nel Sud Italia e nelle isole

Capodanno 2019 in Campania, eventi e concerti

In Campania l’evento da non perdere sarà a Napoli dove tornerà Terroni Uniti in Piazza Plebiscito. Sul palco saranno protagonisti molti nomi della scena musicale italiana come O’ Zulù, la vocalist Simona Boo dei 99 Posse, Massimo Jovine, Ciccio Merolla, Dario Sansone e tanti altri. La festa andrà avanti fino all’alba sul lungomare di Napoli, più precisamente da Mergellina al Borgo Marinari. In questo tratto saranno allestiti cinque palchi che accoglieranno discoteche all’aperto, gruppi emergenti e artisti più affermati. A Salerno, poi, durante il concerto in Piazza Amendola saranno ospiti Max Gazzé e Clementino.

Capodanno 2019 in Puglia, eventi e concerti

In Puglia la grande festa per il nuovo anno sarà a Bari con il Capodanno in Musica di Canale 5 che vedrà la conduzione di Federica Panicucci. Molti i nomi del pop italiano a prendere la scena, da Rovazzi ai Tiromancino, da Elettra Lamborghini a Ermal Meta fino a Luca Carboni.

Capodanno 2019 in Basilicata, eventi e concerti

Squadra che vince non si cambia e la Basilicata ripropone il tradizionale Capodanno in piazza a Matera, evento apprezzatissimo negli anni passati. Nella centrale piazza Vittorio Veneto si terrà uno spettacolo con musica dal vivo, luci e dj set. I festeggiamenti cominciano alle 22.30 e vanno avanti ben oltre la mezzanotte. Da non perdere se volete cominciare il nuovo anno circondati da meraviglia: la città dei sassi vale sempre una visita.

Capodanno 2019 in Calabria, eventi e concerti

Per il Capodanno 2019 la Calabria offre il concerto gratuito a Cosenza di Capo Plaza, in Piazza Bilotti. Il trapper italiano intratterrà il pubblico con le sue hit come Giovane Fuoriclasse, Tesla e Non Cambierò Mai.

Capodanno 2019 in Sardegna, concerti ed eventi

La proposta della Sardegna per il Capodanno 2019 si prospetta decisamente interessante con due eventi di spicco. Nella piazza centrale di Alghero si terrà Deejay Time, La Reunion, show di cui saranno protagonisti i dj storici dell’emittente come Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Poi, a Olbia, a farla da padrone saranno i Måneskin con un concerto gratuito al Molo Brin.

Capodanno 2019 in Sicilia, eventi e concerti

Il Capodanno 2019 in Sicilia si festeggia in piazza. A Palermo da non perdere è l’evento Palermo CulturE, in piazza Ruggero Settimo e in piazza Castelnuovo. A Catania, invece, avrà luogo la tradizionale festa di Capodanno in Piazza duomo: ricordando che l’anno scorso si esibì a sorpresa Carmen Consoli, anche per il 2019 ci si aspettano grandi nomi. E, per chi volesse trascorrere l’ultima notte dell’anno a teatro, da segnalare è l’evento Ensemble Music al Teatro Comunale L’idea di Sambuca di Sicilia. Qui il maestro Salvatore Rinaldo condurrà un’orchestra composa da 10 elementi.