Capodanno 2020 in montagna: dove andare con i bambini

Se avete deciso di trascorrere il Capodanno 2020 in montagna con tutta la famiglia, è giusto cercare località dove andare con i bambini che abbiano hotel, strutture e offerte adeguate ai più piccoli, oltre che Spa e ristoranti per il piacere di mamma e papà.

I bambini adorano l’atmosfera delle feste in montagna, tra la neve, i mercatini natalizi, le luci e gli addobbi che creano gran parte del fascino di paesini e baite a Natale e a Capodanno.

Molte strutture, poi, pensano a offerte speciali destinate proprio alle famiglie con bambini, pacchetti viaggio che comprendono vitto, attività e animazione e permettono ai genitori di non pensare più a nulla una volta arrivati in albergo.

La nostra redazione ha selezionato i posti più interessanti dove andare con i bambini per un Capodanno 2020 in montagna.

Plan de Corones, Alto Adige. L’hotel Winkler è hotel a 5 stelle a misura di famiglia. La cura della ristorazione, l’area benessere di 3.500 metri quadri di design contemporaneo, le numerose attività proposte e la vicinanza agli impianti del grandioso comprensorio di Plan de Corones lo rendono perfetto per indimenticabili vacanze in montagna. E per i bambini? La Family suite con camera dei bambini separata; un programma d’intrattenimento per i bambini dai 3-6 anni e uno per ragazzi dai 7-12 anni; la merenda pomeridiana e tavolata assistita e il buffet dedicato ai piccoli; piscina nell’area wellness; sala giochi per i piccoli e parco giochi a cielo aperto. C’è poi anche la lounge per ragazzi con tavolo da air hockey, ping pong, calcetto, biliardo, la parete da arrampicata e bouldering indoor; cinema con programma film quotidiano; allenamento per migliorare la tecnica con la mountain bike, pumptrack, downhill per i più temerari. Prenota ora

Bressanone, Alto Adige. Gonfiabili, tappeti magici e giochi invernali adatti ad ogni età, pista per il bob per assaporare i primi brividi della velocità, animazione per i bimbi a partire dai 3 anni, pista di pattinaggio su ghiaccio privata, 10.000 metri quadrati di parco giochi al coperto e un giardino innevato con uno snow park esclusivo. Insieme alle strutture nuovissime e all’accoglienza, sono gli ingredienti che l’hotel Sonnwies di Luson offre ai suoi ospiti. Prenota ora

Val di Fassa, Trentino Alto Adige. La Grotta, Family Hotel a 4 stelle sulle Dolomiti, propone un’offerta di Natale e Capodanno con 1 notte da 360 euro (fino al 6 gennaio). La vacanza a misura di bambini prevede animatrici esperte in albergo; sala giochi attrezzata; miniclub in hotel dalle 16:00 alle 22:00; 2 cene speciali riservate ai bambini; ampio prato attorno all’albergo con parco giochi; ingresso al Parco giochi sulla neve Lauri con baby sitting (3-10 anni) e scuola di sci per bambini. Prenota ora

Heidiland, Svizzera. A Maienfeld, nella Svizzera orientale, c’è un luogo che grandi e bambini non potranno non amare, Il villaggio con la casa di Heidi, ispirato al romanzo della scrittrice Johanna Spyri. Tantissime le esperienze da fare, da quelle al contatto con la natura e gli animali alla Spa passando per lo sci.