Cappelli di lana: 4 idee per copricapi invernali super chic

Non solo zuccotti e Fedora, i modelli da donna di cappelli di lana sono perfetti per proteggersi dal freddo ma anche per completare i look con un tocco di stile personale:abbiamo selezionato 4 idee per copricapi invernali super chic secondo le tendenze moda autunno-inverno 2019/2020.

Il cappello, del resto, è un accessorio dalla grande personalità, utile per ripararsi da vento e pioggia, e stilisti e brand low cost ne prevedono sempre in gran quantità delle loro collezioni. Sappiate che anche i vostri selfie acquisteranno intagrammabilità indossando il cappello giusto.

Ecco i suggerimenti della redazione per gli acquisti imminenti.

Turbante Kiabi. Se siete alla ricerca di un look elegante e caldo per quest’inverno non potete perdere il berretto in maglia effetto turbante del marchio Kiabi, una soluzione per tutte le tasche. Indossatelo in montagna ma anche in città. A tinta unita con fili brillanti, è disponibile in grigio e in nero. Prezzo 6 euro

Basco Emporio Armani. Il basco è un evergreen dei look romantici e bon ton. Questo modello Emporio Armani in 100% pura lana ha patch logo e strass applicati a contrasto che lo trasformano in un accessorio capace di rendere casual e al tempo stesso glamour, distintivo e riconoscibile ogni outfit. Il basco è a tinta unita, disponibile in tre tinte sempre alla moda: bianco, nero e viola. Prezzo 125 euro

Berretto Pinko. Il classico berretto in “stile cuffia” è perfetto per coprire testa e orecchie nelle giornate più fredde. Il modello in misto lana con filo lurex, personalizzato con tag PINKO davanti, è un accessorio street style che non vi pentirete mai di avere nel vostro guardaroba. I colori? Rosa lilla, Blu clematide, Rosso o Nero limousine. Prezzo 40 euro