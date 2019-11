Cappotti lunghi inverno 2020: i più belli

Caldissimi e avvolgenti, confortevoli come una coperta, i cappotti lunghi spopolano anche tra le proposte della moda Autunno-Inverno 2019/2020.

Perfetti da giorno, ma indicati anche per occasioni formali, nei modelli più eleganti, i paletot che superano il ginocchio e arrivano giù fino al polpaccio (e a volte addirittura alla caviglia) sono una buona opzione per chi detesta sentir freddo. Ideali per outfit in cui abbinare gli stivali alti, ma anche – perché no – femminili décolleté super chic e i vestiti lunghi.

Non solo le infinite proposte di Max Mara, che con i suoi capispalla ha segnato la storia della moda: ecco i 10 cappotti lunghi più belli, di colori e prezzi differenti, su cui investire nella nuova stagione.