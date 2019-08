Cara Delevingne e Ashley Benson si sarebbero sposate nel weekend a Las Vegas, ma secondo alcune testate internazionali questa non è la verità sul matrimonio più chiacchierato del momento. La modella e l’attrice, insieme da un anno, avrebbero semplicemente celebrato una “cerimonia dell’amicizia“, dinanzi ad un sosia di Elvis Presley.

Dopo l’annuncio sul The Sun di ieri delle nozze tra Cara e Ashley, nella notte si sono susseguite smentite, nuove informazioni, ma nulla dalle dirette interessate. Infatti E! News afferma che la coppia non sia legalmente unita in matrimonio, e che non esista nessun certificato ufficiale nei registri di Las Vegas.

La città, nota per le sue nozze lampo celebrate dai sosia delle star immortali e dai personaggi più amati, pare sia stata quindi solo cornice di un rito molto particolare. Solitamente – seppur bizzarre – le nozze officiate qui hanno valenza legale, cosa per il momento non è stata accertata nel caso della Delevingne e della Benson.

La fonte di E! Online afferma che si sarebbe trattato della così detta “cerimonia dell’amicizia“, una unione senza alcuna conseguenza effettiva sullo stato di famiglia. Niente nozze, insomma, come affermato dal The Sun e da Michael Kelly, proprietario della cappella Little Vegas, che in un primo momento aveva parlato di una cerimonia alla presenza di Charlize Theron, Sophie Turner e i Jonas Brothers.

Già lo scorso mese si era parlato di nozze a Saint Tropez per la coppia, conosciutasi nel maggio 2018 sul set del film Her Smell. In quella occasione era stata la mamma di Ashley Benson, Shannon, a smentire le voci con un post su Instagram: “Com’è facile oggi per alcuni di noi essere senza dubbio ricchi di informazioni, ma pur sempre privi di informazioni accurate“.

Poche settimane prima, lo scorso giugno, Cara Delevingne, aveva confermato la relazione: “Non so perché dirlo adesso, è il mese del Pride, sono 50 anni da Stonewall… e poi ora è un anno che siamo insieme, perché non dirlo?“.

Saranno Cara e Ashley a svelare la verità su queste misteriose nozze? Non ci resta che seguire i loro profili social per saperne di più.