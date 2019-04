Uno dei must irrinunciabili del design 2019 per la casa o l’ufficio è la carta da parati 3D, per questo abbiamo decisoo di guidarvi nella scelta delle fantasie più trendy del momento. La carta da parati 3D dona alla camera o a una singola parete un effetto ottico di profondità, elegante e di gran stile.

Da valutare, oltre alla fantasia della carta, è la sua qualità. Infatti è indispensabile un buon tessuto lavabile facilmente con l’acqua, che regga bene sulla parete e che dia l’aspetto desiderato agli interni.

Tra le fantasie che vanno più di moda sicuramente troviamo quelle con effetti ottici, ma anche paesaggi (soprattutto skyline) o quelle più classiche damascate o dai richiami vintage.

Le fantasie più trendy del 2019 per la carta da parati 3D

DireDonna vi guida nella scelta della carta da parati 3D, seguendo le fantasie più trendy per il 2019 e le recensioni dei clienti di Amazon.

Carta da parati 3D Kasliny di mattoni bianchi

Partiamo con la scelta più economica ma pur sempre d’effetto. Questa carta da parati 3D simula dei mattoncini bianchi, ed è adatta ad un interno moderno e, perché no, ad una cucina. Impermeabile, con una superficie vinilica, è tra le più acquistate di Amazon. Ogni confezione contiene 5 fogli di 60×60 cm circa. Disponibile anche in altri colori, ma in quel caso il prezzo sale.

Pro : impermeabile, economica, facile da applicare.

: impermeabile, economica, facile da applicare. Contro: bisogna stare attenti nella posa essendo l’adesivo a presa molto rapida.

Prezzo consigliato: 27,95 euro. Scopri se è in sconto.

Carta da parati 3D Ketian di mattoni rossi

La seconda proposta in mattoni è in una tonalità decisamente più calda. Realizzata in pvc, è impermeabile, a prova di umidità e con nuovi materiali eco compatibili. Questa carta da parati 3D è in rotoli di 52,8×998,2 cm. Può essere lavato con un panno di cotone umido e moderata pressione. Unica pecca è che è appena uscita, quindi non ci sono ancora recensioni su Amazon.

Pro: in rotoli, impermeabile, anti umidità.

in rotoli, impermeabile, anti umidità. Contro: non adatto alle superfici ruvide, e non è stata ancora recensita su Amazon.

Prezzo consigliato: 35,32 euro. Scopri se è in offerta.

Carta da parati 3D Fotomurali floreale

La nostra terza proposta è un qualcosa di davvero particolare. Questa carta da parati 3D crea un effetto ottico floreale, dando l’impressione che questa elegante vegetazione in bianco esca dalla vostra parete. Si tratta di un vero e proprio poster gigante (400×280 cm), di solito utilizzato su una sola parete, per dare una marcia in più ad una camera. La carta è realizzata in TNT, un materiale tedesco di qualità che non si deforma.

Pro : tutti i clienti di Amazon si sono detti soddisfatti.

: tutti i clienti di Amazon si sono detti soddisfatti. Contro: la carta lascia del residuo di colore sulle mani durante l’applicazione.

Prezzo consigliato: 49,99 euro

La nostra scelta: la risposta del cliente è sempre il punto essenziale dei nostri consigli, e quindi la nostra scelta è ricaduta per questa carta di grande effetto e molto elegante, consigliata davvero da tutti su Amazon. Scopri se è in sconto.

Carta da parati 3D HANMERO astratta

Per gli amanti delle carte da parati più classiche proponiamo questo modello dal disegno astratto, moderno e conveniente. Infatti è anche la scelta con il rapporto qualità-prezzo migliore. Questa carta da parati 3D minimalista di HANMERO è disponibile in quattro colorazioni senza variazione di prezzo. Consigliata dai clienti Amazon.

Pro: miglior rapporto qualità-prezzo, scelta classica e facile da applicare.

miglior rapporto qualità-prezzo, scelta classica e facile da applicare. Contro: essendo di quattro colorazioni differenti, bisogna stare attenti al codice durante l’ordine online.

Prezzo consigliato: 29,99 euro. Scopri se è in sconto.

Carta da parati 3D Fotomurali natura

Vogliamo proporvi anche qualche scelta insolita. Partiamo da questa carta da parati 3D che rappresenta una spiaggia esotica. Decisamente una proposta non comune, ma sicuramente qualcuno amerà avere un paradiso tropicale nel proprio salotto o camera da letto. Il rotolo consiste in 8 strisce da 400×280 cm. Realizzata in TNT, il materiale che non si deforma, la carta da parati viene stampata solo al momento dell’ordine. Le recensioni Amazon esaltano il prodotto dai colori brillanti e di ottima fattura.

Pro: colori brillanti, facile da installare.

colori brillanti, facile da installare. Contro: alcuni clienti si sono lamentati della qualità dell’adesivo.

Prezzo consigliato: 49,99. Scopri se è in offerta.

Carta da parati 3D Fotomurali astratto bianco e nero

Per gli amanti dell’astratto e degli interni moderni (a tratti futuristici!), proponiamo questa carta da parati di grande impatto visivo. Prodotta dalla stessa azienda della precedente, è sempre realizzata in TNT, con colori saturi, inodore e resistente all’umidità.

Pro: facile applicazione, realizzata con materiali moderni.

facile applicazione, realizzata con materiali moderni. Contro: non vi sono recensioni negative al momento.

Prezzo consigliato: 47,99. Scopri se è in sconto.

Carta da parati 3D LongYu damascata

Concludiamo con la proposta più classica, la carta da parati 3d damascata. Adatta ad un interno di una certa importanza, i profondi rilievi vi daranno la sensazione di un vero tessuto d’epoca. Su uno sfondo scuro i disegni dorati donano eleganza alla stanza. Realizzata in materiale anti muffa e fonoassorbente, è adatta ad ogni superficie liscia.

Pro: le recensioni Amazon sono solo positive.

le recensioni Amazon sono solo positive. Contro: non adatto a superfici ruvide.

Prezzo consigliato: 39,08 euro. Scopri se è in offerta.