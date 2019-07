Cats, il film: trama, cast e canzoni

Arriva al cinema questo Natale il film tratto dal noto musical Cats, e DireDonna, all’uscita del primo trailer, vi anticipa curiosità sulla trama, il cast e le canzoni. Originariamente una raccolta di poesie di T.S. Elliot, Il Libro dei Gatti Tuttofare, diventa un musical nel 1981 grazie a Andrew Lloyd Weber. Cats è uno dei musical più amati e longevi di sempre a Broadway e nel West End. Una prima versione cinematografica per la tv arriva nel 1998, con la regia di David Mallet.

Ora invece il musical, con un cast stellare composto tra gli altri da Judy Dench, Jennifer Hudson e Taylor Swift, arriva al cinema, diretto dal premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re, Les Misérables, The Danish Girl). Grazie alla tecnologia CGI il film, in lavorazione dal 2016, trasforma gli attori del cast in gatti, di dimensioni reali, con una scenografia in scala realizzata per maggiore credibilità. Cats è prodotto da Hooper, insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner, al fianco della produttrice di Les Misérables Debra Hayward.

Trama

La trama del musical Cats (e si presume anche del film) racconta di un gruppo di gatti, i Jellicle, e di una notte molto intensa, quella del ballo annuale. Il loro capo, Old Deuteronomy, sceglierà chi tra loro potrà ascendere al paradiso dei Jellicle e iniziare così una nuova vita. Così ascolta la storia di ognuno di loro, ma la serata non procede senza intoppi. Una ex Jellicle, Grizabella, scompare, Old Deuteronomy viene rapito e tutta la banda deve intervenire per compiere una importante missione.

Il cast

Come anticipato, tutti nomi di grande spicco nel cast del film di Cats. Judy Dench sarà Old Deuteronomy, un personaggio solitamente interpretato da uomini. Idris Elba è Macavity, Taylor Swift interpreta Bombalurina, Ian McKellan vestirà eccezionalmente i panni di Gus. Il cast vede anche Rebel Wilson come Jennyanydots, il personaggio più divertente, il presentatore James Corden come Bustopher Jones, Jason Derulo come Rum Tum Tugger, mentre Jennifer Hudson sarà Grizabella. Infine, fa il suo debutto sul grande schermo Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet del Covent Garden di Londra, nel ruolo di Victoria.

Le canzoni

La colonna sonora del film dovrebbe rispettare quella originale del musical, e per ora non è stato svelato se conterrà dei brani inediti scritti appositamente per l’adattamento cinematografico. Il brano principale, Memory, è cantato in questa versione da Jennifer Hudson, come si vede nel primo trailer. C’è molta attesa per le parti cantate da Taylor Swift e Jason Derulo. Il cantante sarà Rum Tum Tugger, e potrebbe rappare invece di cantare le sue parti, come nel revival teatrale londinese degli ultimi mesi.

Il coreografo

Buona parte della pellicola, come il noto musical originale, sarà ballata. Il coreografo è il pluripremiato Andy Blankenbuehler, noto principalmente per il suo lavoro in Hamilton, ma anche coreografo dei più recenti adattamenti teatrali di Cats. Andy Blankenbuehler sostituisce Wayne McGregor del Royal Ballet, troppo impegnato per accettare.

La data di uscita

Non conosciamo ancora il giorno esatto per l’uscita nelle sale italiane di Cats, ma il trailer preannuncia il rilascio per Natale 2019 nelle sale americane, più esattamente per il 20 dicembre. Data l’importanza della pellicola potrebbe arrivare da noi nello stesso periodo, oppure a gennaio 2020.

Il primo trailer ufficiale e le immagini promozionali

Nelle scorse ore la Universal ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale del film, con la presentazione dell’intero cast nei panni dei gatti più famosi del celebre musical, sulle note di Memory. Inoltre sono state diffuse le immagini promozionali che anticipano l’uscita del film.