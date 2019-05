Charlize Theron torna a parlare della sua situazione sentimentale, sostenendo che avere una relazione con lei può essere molto difficile ma di non essere più single: “Sto uscendo con una persona, ma non sono innamorata“, ha raccontato al The Howard Stern Show.

In un’altra intervista, ai microfoni del The Late Late Show con James Corden, l’attrice sudafricana, che nelle scorse settimane aveva sostenuto di essere single da 10 anni, si è detta pronta a una nuova storia. Sottolineando, però, le difficoltà di stare al suo fianco, specie per la sua ossessione per ordine e pulizia.

Impegnata nella promozione della sua nuova commedia romantica Long Shot con Seth Rogen, Charlize Theron parla delle difficoltà di una relazione.

“Sono molto pulita e ordinata, non sopporto avere troppa roba, mi disturba conservare roba inutile” afferma l’attrice vincitrice dell’Oscar per Monster (2003). “Non so stare ferma. Quando un mio ex compagno era fuori città mettevo in ordine anche le sue cose. Credevo di essergli utili, finché non gli ho buttato quasi tutte le scarpe“.

Charlize Theron, che si era dichiara single da circa 10 anni nonostante la liaison con Sean Penn, terminata nel 2015, pare dunque abbia un nuovo misterioso compagno. No, non si tratta di Brad Pitt, nonostante i gossip degli scorsi mesi.

“Le mie figlie mi occupavano tutto il tempo. Ora sono un po’ cresciute e mi permettono di ritagliarmi del tempo per me stessa“.

Intanto il figlio maggiore dell’attrice, Jackson, sta affrontando un momento delicato con tutto l’appoggio di sua madre. Infatti Charlize Theron ha raccontato la scelta di suo figlio, di 7 anni, di crescere come una bambina. La Theron ha anche una figlia più piccola, August, di 3 anni. “Il mio lavoro di genitore è quello di celebrarli, di amarli e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere“.