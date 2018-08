Texture in primo piano nella nuova linea Chanel make-up: Lucia Pica, direttore creativo della sezione beauty della Maison, ha dato vita ad Apotheosis, Le Mat de Chanel, la collezione Autunno-Inverno 2018/19 fatta di ombretti, matite per gli occhi, blush, rossetti e smalti pensati per evocare una sensibilità tutta al femminile, in linea con le tendenze make-up di stagione.

“La bellezza nasce nel momento in cui decidi di essere te stessa”, ha detto Gabrielle Chanel e la make-up artist, fedele a Mademoiselle, ha creato una palette di colori che vuole simboleggiare l’armonia tra l’universo interiore ed esteriore della donna: nuance calde e autunnali, che definiscono con intensità i contorni del viso, si uniscono a tonalità intense, che si applicano come acquerelli o che si sovrappongono come nei dipinti ad olio. Le loro formule, che catturano la luce, sembrano addolcire e definire i tratti del viso. Grazie a tecnologie specifiche, queste tinte opache sono piacevoli da indossare e vellutate al tatto: la consistenza resta morbida, fondendosi sulla pelle. Come sempre, i rossi firmati Lucia Pica giocano sul contrasto e sulla provocazione, più vivaci che mai nella loro estrema opacità.

“Partire da un concetto astratto come il mat mi ha subito fatto pensare alla donna che lo avrebbe indossato e ai pensieri e ai sentimenti che avrebbe suscitato in lei. La immagino sicura di sé, sofisticata ed elegante, intellettuale ma anche audace. Una donna che esprime senza riserve la sua personalità; esattamente il tipo di donna che preferisco!”, ha spiegato Lucia Pica.

La strategia? Abbinare prodotti dagli effetti visivi opposti per dare al viso profondità, emozione e modernità, con una visione del mat reinventata, espressa attraverso nuovi effetti traslucidi e consistenze che nutrono la pelle piuttosto che coprirla.

Il tocco finale di questa collezione è la reinterpretazione del pack nero classico di Chanel, che si veste di un elegante tocco opaco come le tonalità che racchiude.

Ombretti e matite per gli occhi della collezione Chanel make-up

Apotheosis, Le Mat de Chanel propone per il trucco occhi tortora ricchi, marroni profondi, malva luminosi e blu intensi, che riflettono un senso di forza e di appagamento, mentre il loro tocco vellutato dall’effetto delicato richiama gli acquerelli. Due le palette Les 4 Ombres della collezione (52 euro circa).

Clair Obscur: tortora intenso, un beige grigio, un marrone caldo e profondo, un color champagne luminoso. Quiet Revolution: malva chiaro, blu notte, marrone caldo e profondo e blu acceso.

Consistenza mat anche per gli Stylo Ombre et Contour che danno profondità allo sguardo. La formula cremosa offre più definizione e vivacità allo sguardo ed è perfetta per accentuare il contorno occhi con un tocco delicato. Se si vuole aggiungere maggiore intensità, basta invece applicare degli ombretti in polvere sulla loro base cremosa.

Tre le varianti di Stylo Ombre et Contour (31 euro circa).

Contour Clair, un beige; Contour Graphique, un blu grigio acciaio; Contour Sombre, un nero.

I rossetti della Apotheosis di Chanel Make-up

I colori vellutati raggiungono livelli inediti sulle labbra: l’opacità sublime di Apotheosis, Le Mat de Chanel offre alla collezione nuovi metodi di applicazione.

Le Rouge Crayon de Coleur Mat è l’incontro tra il lato pratico dello stylo e il glamour innato del rossetto. Queste matite in formato jumbo con mina retraibile si declinano in sei nuove tinte vibranti, rese ancora più intense grazie alla consistenza cremosa che cattura la luce e scivola sulle labbra in un solo gesto, distintivo come una firma apposta con determinazione. Sei le nuance di Rouge Crayon de Coleur Mat (34 euro circa).

Discretion, un beige rosato; Impact, un viola fucsia; Subversion, un rosso dai sottotoni bordeaux; Excess, un rosa lampone dai sottotoni fucsia; Provocation, un arancione papavero; Impulsion, un rosso mattone dai sottotoni bordeaux.

All’altro estremo dell’opacità, una copertura più leggera veste le labbra con un tocco di bacchetta magica: la consistenza liquida e fondente di Rouge Allure Ink, disponibile in 4 varianti (34 euro circa).

Serenity, un rosa malva dai sottotoni marroni; Expression, un rosa violaceo profondo; Euphorie, un rosa lampone intenso; Melancholia, un bordeaux intenso.

Il blush della nuova collezione Chanel make-up

La passione di Lucia Pica per gli opposti si manifesta nel colorito luminoso della collezione Apotheosis, Le Mat de Chanel, che contrasta con uno sguardo e una bocca ultra-opachi. La delicata nuance malva di Joues Contraste si fa notare in una collezione dalla palette piuttosto scura. Il lato caldo di questo rosa fresco evoca l’arrossire naturale che accompagna un’emozione, mentre gli occhi e le labbra sono sublimati da un make up più strutturato e definito. La nuance Quintessence è un rosa fresco leggermente malva (42 euro circa).

Gli smalti di Apotheosis, Le Mat de Chanel

L’aspetto glamour della serenità si declina in due nuove tinte opache per Le Vernis, gli smalti velvet della nuova collezione di make-up, disponibili in due nuance (25 euro circa).