Charlene di Monaco e Beatrice Borromeo hanno incantato, con i loro look, il pubblico del Gran Premio di Formula 1 a Monaco. La Principessa e la socialite avevano gli tutti gli occhi puntati u di loro, a Montecarlo, e non hanno deluso. Con stili molto differenti, sono risultate entrambe eleganti e raffinate; con loro anche Tatiana Santo Domingo. Durante la premiazione successiva non è potuto mancare il ricordo all’ex pilota Niki Lauda, scomparso lo scorso 20 maggio dopo una lunga malattia.

Charlene Wittstock sceglie per l’occasione una lunga maglia nera asimmetrica su pantaloni rosa, un look color block firmato Akris. La Principessa di Monaco appare rilassata e divertita, sempre a suo agio nelle manifestazioni sportive. In molti sono stati contenti di vedere una punta di colore, dopo tanti outfit solo blu o neri.

Il gossip intanto impazza per un occhiolino mandato da Charlene al vincitore, Lewis Hamilton, da lei stessa premiata. Premiazione accompagnata da uno scambio di baci, ritrovato nei titoli di molti siti di gossip questa mattina. Insomma, Charlene Wittstock al Gran Premio ha fatto decisamente parlare di sé.

Look bon-ton, invece, per Beatrice Borromeo, che sfoggia occhiali a cuore firmati Saint Laurent, come Tatiana Santo Domingo, e borsa Armani. Le mogli rispettivamente di Pierre e Andrea Casiraghi sono inseparabili. Un abito leggero bianco a pois per Beatrice, tinte forte e stampe hippie per Tatiana, secondo i rumors incinta del quarto figlio.

La corsa sul circuito di Montecarlo è un evento importantissimo da sempre per il Principato di Monaco, al quale non è mancato davvero nessuno, e che si è trasformata in una vera e propria gara di stile. Presente anche il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, che ha a lungo parlato con Beatrice Borromeo. Con lui suo figlio, il Principe Carlo Filippo di Svezia, soprannominato sul web il “sex simbol dei reali europei“.