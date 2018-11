La Principessa Charlene di Monaco e i gemellini Jacques e Gabriella conquistano la stampa d’oltralpe e internazionale durante la loro visita all’Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron.

In una delle rare apparizioni pubbliche, i principi, figli di Alberto di Monaco, di soli quattro anni, si mostrano molto eleganti e educati, nei loro cordiali saluti a Brigitte Macron, che, a detta dei media, è rimasta davvero divertita da questo incontro.

Gabriella era attenta a tutto, seguiva ogni gesto della madre e della Première dame con attenzione, mentre Jacques non si separava mai dal suo giocattolo dell’Uomo Ragno.

“Il primo viaggio dei gemelli a Parigi e un tè con Madame Macron” scrive la Principessa Charlene su Instagram, nel post che accompagna le foto della giornata, con i gemelli in visita all’Eliseo, in scatti intimi e teneri, come quelli di una mamma come tante altre.

“Grazie per la vostra ospitalità, noi amiamo Parigi” conclude Charlene, che nei giorni scorsi era volata a New York in rappresentanza della famiglia reale di Monaco per i Princess Grace Awards, un evento benefico in onore della Principessa Grace.

La Principessa Charlene condivide spesso sul suo profilo Instagram foto di Jacques e Gabrielle, tendendo i monegaschi sempre al corrente di ogni loro conquista, come il primo giorno di scuola a settembre, oltre a parlare attraverso i social di tutte le attività benefiche alle quali prende parte con o senza il marito Alberto di Monaco.

Visualizza questo post su Instagram First day of school Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) in data: Set 12, 2018 at 2:07 PDT

Il web ovviamente li ama già, e loro sono pronti a rubare un po’ di attenzione al piccolo principe George, figlio di Kate Middleton e del Principe William, il vero “re del web”.