Charlene di Monaco mamma orgogliosa: le nuove foto dei figli

Charlene di Monaco torna virtualmente in pubblico, solo per pubblicare sul suo profilo ufficiale di Instagram, le foto dei figli: i gemelli Jacques e Gabriella che compiranno 5 anni il prossimo 10 dicembre. La moglie del principe Alberto di Monaco sta disertando tutto gli impegni pubblici, l’ultima apparizione accanto al marito risale allo scorso settembre, e in molti iniziavano a chiedersi cosa ci fosse dietro questa assenza. Non sempre infatti Charlene Wittstock è apparsa sorridente e felice accanto al marito durante gli impegni pubblici.

Charlene di Monaco è però una mamma orgogliosa dei suoi due figli e non manca mai di pubblicare le loro foto condividendo non solo i momenti di crescita ma anche qualche dettaglio sulle loro preferenze e attività.

La prima foto che Charlene di Monaco ha condiviso ritrae Gabriella e Jacques in visita a una scuola Tokyo. Charlene, contrariamente a quanto ipotizzato, ha sì accompagnato il principe Alberto nel suo viaggio di rappresentanza ma non lo ha seguito negli impegni pubblici preferendo invece trascorrere il suo tempo con i figli alla scoperta della città.

Le altre tre foto pubblicate da Charlene ritraggono i principini, uno scatto insieme e due separati, ritratti per il classico annuario scolastico.