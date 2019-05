Charlene di Monaco e il Principe Alberto scelgono dei look abbinati con i gemelli Jacques e Gabriella per assistere a una partita di rugby. La famiglia reale ha assistito dagli spalti all’annuale torneo di rugby di Sainte Devote a Monaco, puntando su dei look davvero particolari.

Infatti Charlene Wittstock, impeccabile come sempre, indossa una giacca di pelle nera, abbinata al bomber senza maniche del Principe Jacques. Un look più rock e sportivo per mamma e figlio, che ricorda quello da red carpet dell’ultima apparizione pubblica dei gemelli. Infatti Jacques e Gabriella non sono nuovi alle luce dei riflettori, diventando sempre più amati dai media e dal pubblico.

Uno stile più classico quello scelto da Alberto di Monaco e dalla Principessa Gabriella. Infatti padre e figlia hanno indossato un blazer blu rigato e profilato di giallo, divisa ufficiale della manifestazione. La stessa giacca è indossata da Gareth Wittstock, fratello di Charlene, da sempre nel campo del rugby. Gabriella ha degli occhiali da sole glamour neri, mentre Jacques occhiali a mascherina dalle lenti rosse firmati Oakley.

Divertiti e per nulla intimoriti dai fotografi, i due principini sono pronti a rubare la scena a tutti nel Principato di Monaco, guidati da mamma Charlene sempre molto attenta al loro look. Mentre a Monaco fervono i preparativi per il matrimonio dell’anno, quello di Charlotte Casiraghi con Dimitri Rassam, Alberto e Charlene si godono un sabato in famiglia.

Il torneo internazionale di rugby under 12 Sainte Devote è molto importante per loro, in quanto organizzato in collaborazione con la Princess Charlene of Monaco Foundation, la fondazione della Principessa. Questa si occupa di bambini, di studio e della loro educazione, per permettere un futuro anche a quelli meno fortunati.