Charlene di Monaco di nuovo triste al matrimonio di Louis Ducruet (foto)

Charlene di Monaco è stata immortalata con lo sguardo triste nelle foto ufficiali al matrimonio del nipote acquisito Louis Ducruet con Marie Hoa Chevallier.

La Principessa, assente al rito religioso, ha presenziato solo a quello civile nella Rocca del Palazzo di Monaco lo scorso 26 luglio. Sguardo serio per Charlene, che inizialmente sembrava non aver partecipato a nessuna delle due cerimonie.

Invece la pagina Facebook ufficiale della famiglia reale del Principato di Monaco condivide gli scatti di rito e così vediamo anche Charlene, in un lungo abito grigio perla con trasparenze.

In realtà la Principessa non è l’unica dallo sguardo triste. Come fanno notare in molti, sotto le foto pubblicate su Facebook, diversi componenti della famiglia, in alcuni scatti, comprese Carolina e Stephanie, non sorridono. Un’aria tesa, che era stata raccontata anche da persone vicine alla famiglia, che avevano parlato della madre dello sposo felice ma molto nervosa.

A parte ciò, quello che stupisce è l’atteggiamento di Charlene che la sera stessa, invece, al Ballo della Croce Rossa, era apparsa sorridente più che mai. Baciamano, tenerezze, sorrisi, Alberto e sua moglie erano apparsi distesi e disinvolti, allontanando, almeno per una sera, le voci di crisi.

La Principessa Triste, come è stata ribattezzata Charlene Wittstock, è riuscita solo per una sera a sorridere, e la sua assenza alla cerimonia religiosa ha fatto molto discutere. Non erano presenti neanche i due gemelli, Gabriella e Jacques, ormai piccole celebrità sul web grazie agli scatti postati su Instagram da mamma Charlene.

Tra i più belli scatti del matrimonio di Louis Ducruet sicuramente spicca quello con mamma Stephanie, uno sguardo d’amore e di complicità che ha commosso tutti.