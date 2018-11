La Principessa Charlene ruba la scena a tutti durante le celebrazioni per la Festa Nazionale, alle quali era presente la famiglia reale al completo: Stephanie e Carolina di Monaco, elegantissime come sempre, sono state oscurate dalla presenza radiosa della cognata. Presente, ovviamente, Alberto II, con i piccoli principi Jacques e Gabriella, apparsi sorridenti al balcone del palazzo reale mentre dispensavano saluti e baci ai monegaschi.

I Grimaldi sono la più antica dinastia al mondo, al potere dal 1297, anche se la data della Festa Nazionale è variata spesso dal 1857, quando fu istituita il 4 novembre da Carlo III. Oggi si festeggia il 19 novembre, giorno di San Ranieri, in memoria di Ranieri III, padre di Alberto. Durante questa celebrazione il piccolo regno si ferma, per un giorno tutte le attività turistiche vengono chiuse, e la gente si riversa nelle strade per assistere alle manifestazioni indette.

Dopo la messa nella cattedrale di Monaco-Ville, la famiglia al completo si è recata nel cortile del palazzo reale, dove hanno partecipato ad una consegna di decorazioni militari e a una successiva rassegna delle truppe. Charlene, Caroline e Stephanie hanno seguito Alberto nel piazzale, nei loro elegantissimi cappotti, Stephanie in rosso e Caroline in tweed, con un cappello con decorazione in pizzo e smalto rosso.

La Principessa Charlene indossava una giacca di Akris ricamata con revers a contrasto e un abito in crepe di lana nera, disegnati entrambi appositamente da Albert Kriemler per l’occasione, cappello a tesa larga in feltro di lana nera disegnato da Gallia e Peter per Akris e guanti scamosciati neri, sempre Akris. Completa il look la borsa Giorgio Armani, che Charlene indossava anche la scorsa settimana per il suo incontro all’Eliseo con i Macron, orecchini Dior Tribale e stivali Givenchy.

Sulla scalinata c’erano anche Pierre e Andrea Casiraghi, accompagnati dai figli, e le mogli, Beatrice Borromeo e Tatiana di Santo Domingo, e Louis e Camilla, figli di Stephanie. Anche i fratelli di Charlene con le mogli hanno preso parte alle cerimonie.

Durante la serata, poi, si è tenuto il Gala ufficiale, dove il Principe Alberto, Charlene, Caroline e il figlio Andrea Casiraghi hanno accolto gli invitati. La Principessa Caroline indossava un abito di Stella McCartney con mantella monospalla e dei sandali Louboutin. La Principessa Charlene invece indossava un abito bianco e nero, disegnato per lei nuovamente da Albert Kriemler per Akris, con pump nere Jimmy Choo e orecchini Repossi.