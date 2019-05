Senza pace i capelli di Charlize Theron: l’attrice ha presentato martedì 30 aprile al Lincoln Square Theater di New York il suo ultimo film Long Shot con un nuovo taglio di capelli con la frangia.

Un look davvero mozzafiato per l’attrice sudafricana che – dopo aver smentito le voci su un presunto affaire con Brad Pitt – continua a stregare per fascino ed eleganza, anche ora che ha lasciato il biondo di una vita per il nuovo brunette con cui ha calcato il red carpet durante la 91esima edizione degli Oscar.

In realtà, le immagini postate su Instagram da Adir Abergel, il suo hair stylist, hanno svelato che al bob color caffè è stato soltanto aggiunta una frangia finta, resa luminosa e assolutamente identica a una reale dalle sue sapienti mani.

L’abito? Un tailleur nero con blazer con frange e top in pizzo Chantilly della collezione Haute Couture Dior Spring 2019.

Di grande impatto anche il make-up dell’attrice, che ha sottolineato il suo splendido viso con uno smoky eyes color bronzo e avorio iridescente e un rossetto rosso fuoco.

Da copiare la nail art: con unghie grigio fumo, grigio scuro e nere alternate allo smalto bianco.

Al suo fianco, sul red carpet, Seth Rogen, protagonista con lei insieme a Alexander Skarsgård del film diretto da Jonathan Levine; nella commedia romantica Charlize Theron interpreta la prima cotta di un giornalista. I due si ritroveranno a lavorare insieme dopo anni, ma nel frattempo lei è diventata Segretaria di Stato ed è sulla via di candidarsi come Presidente degli States. Tra i non potranno che nascere scintille… Long Shot è previsto nelle sale statunitensi dal 3 maggio e sarà distribuito in Italia da 01Distribution.