Charlotte Casiraghi incanta Cannes al fianco del suo Dimitri Rassam con un doppio look che unisce vintage e moderno. Infatti, sexy e sbarazzina, la figlia di Carolina di Monaco sceglie Saint Laurent per entrambi gli outfit.

Charlotte Casiraghi arriva al Festival del cinema di Cannes 2019 accanto al futuro marito, il produttore cinematografico Dimitri Rassam. La coppia dovrebbe sposarsi il 1° giugno a Montecarlo, anche se i dettagli sono ancora top secret.

La socialite appare sorridente e felice come non l’avevamo mai vista. L’aria snob e fredda che la contradistingueva ha lasciato il passo a una immagine più easy, come avevamo già notato alla settimana della moda di Parigi. Oggi anche produttrice, Charlotte Casiraghi attraversa la Croisette divertita e sexy, in un mini completo firmato Saint Laurent molto pop. La jumpsuit con short nera di Charlotte Casiraghi è illuminata da cuori e stelle colorati di strass. Un omaggio a Sylvie Vartan, per la quale negli anni ’70 Yves Saint Laurent in persona aveva realizzato un capo molto simile.

Al suo fianco sempre Dimitri Rassam, che salta i red carpet ma posa con lei. Sempre elegantissimo, il futuro marito della socialite ha deciso di non evitare più i fotografi, dopo le voci di crisi degli scorsi mesi.

La mamma di Balthazar, nato lo scorso ottobre, e Raphaël, 6 anni, sceglie un abito corto a peplo per la cena benefica del Kering And Cannes Film Festival. Sempre firmato b, il look semplice di Charlotte Casiraghi a Cannes anticipa le tendenze di stagione. Il bianco illumina il suo volto, incorniciato dai lunghi capelli castani, portati sciolti questa volta.

Ora non ci resta che attendere dieci giorni per scoprire cosa ha in serbo per il suo matrimonio, il più atteso dell’anno, Charlotte Casiraghi. In estate pare ci sarà anche una seconda cerimonia proprio in Italia, a Pantelleria, nella villa della madre di Dimitri, l’attrice Carole Bouquet.