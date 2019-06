Charlotte Casiraghi in Saint Laurent e Chanel per il matrimonio con Dimitri Rassam

Era il matrimonio più atteso dell’anno quello di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, padre del figlio Balthazar. La cerimonia privata e blindatissima si è svolta presso il Palazzo di Monaco il 1° giugno. Poche foto sono trapelate in rete, scattate subito dopo le nozze e durante il ricevimento.

Le foto del matrimonio ritraggono una raggiante Charlotte Casiraghi in un abito da sposa grigio e oro e grandi fiocchi sul davanti firmato Saint Laurent, lui un completo blu. Una sposa in minigonna ha ironizzato qualcuno sul web, niente abito bianco per Charlotte Casiraghi nel giorno del suo matrimonio.

C’è però una spiegazione. Questo è stato solo un rito civile per pochi intimi, il che sembra confermare il tanto chiacchierato secondo matrimonio in estate a Pantelleria, nella villa di Carole Bouquet, madre dello sposo. Inoltre Dimitri Rassam è stato già sposato con la modella Masha Novoselova, madre di sua figlia Darya.

Il matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam non è stato inaspettato. Già lo scorso anno, prima della nascita del loro primo figlio insieme, Balthazar, a lungo si era parlato di questo matrimonio spesso rimandato. Poi i giornali di gossip avevano persino parlato di crisi, notizia smentita dalla coppia con un comunicato stampa. Secondo indiscrezioni durante la cerimonia si sarebbe svolto anche il battesimo del bambino.

Il giorno così è arrivato. In uno scatto privato trapelato in rete, gli sposi posano con le loro mamme, Carolina di Monaco e Carole Bouquet. Sorridenti e raggianti, i quattro sono inseparabili, e spesso partecipano agli eventi ufficiali insieme.

Un look totalmente differente e un omaggio a Grace Kelly per il banchetto di nozze. Charlotte Casiraghi porta i capelli all’indietro, un raffinato abito color avorio di Chanel e gioielli della defunta Principessa di Monaco firmati Cartier.

La cugina della sposa ha poi svelato qualche dettaglio del ricevimento. Infatti Camille Gottlieb, terza figlia di Stéphanie di Monaco, ha mostrato nelle storie Instagram gli allestimenti, i fiori e il buffet che si è tenuto sulle note della band anni ’60 Alessandro Ristori and The Portofinos.

Il colpo di scena? Il tuffo a sorpresa in piscina per lo sposo, lanciato dai fratelli di Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi, come mostrato in un divertente video. In un altro vediamo la famiglia al completo ballare e cantare.