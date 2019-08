Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio?

Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio, come mostrano le foto esclusive al mare pubblicate dal settimanale italiano Chi. La socialite, fresca di nozze con il produttore Dimitri Rassam, sarebbe in dolce attesa, e da Palazzo non arrivano conferme o smentite. Solo un mese fa le doppie nozze della coppia, a Monaco e in Provenza.

Secondo rumors che arrivano dal Principato, Charlotte Casiraghi sarebbe incinta al terzo mese, voci confermate dalle foto a mare con un pancino sospetto diffuse da Chi. Il direttore della rivista Alfonso Signorini si è accaparrato lo scoop, che difficilmente verrà smentito data l’evidenza fotografica.

Le foto dei giorni scorsi di Charlotte Casiraghi al matrimonio del cugino Louis Ducruet non avevano svelato ancora nulla. Ora, però, la figlia di Carolina di Monaco, presto nonna record di 8 nipoti, sta trascorrendo la seconda parte del suo viaggio di nozze a Bonifacio, in Corsica.

Con lei e Dimitri Rassam la loro inseparabile famigia allargata, il figlio Balthazar, nato lo scorso ottobre, Raphael, 5 anni, che la Casiraghi ha avuto da Gad Elmaleh, e Darya, figlia di Dimitri e l’ex moglie Masha. Solo due settimane fa il viaggio di nozze era partito da Capri, a bordo del Pacha III, imbarcazione appartenuta al padre di lei, Stefano Casiraghi. Sempre il settimanale Chi aveva dedicato ampio spazio alle vacanze italiane di Charlotte e della sua famiglia.