Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli: botta e risposta tra ex

Chiara Ferragni non perde occasione per attaccare il suo ex Riccardo Pozzoli, prima anche suo socio in affari, e il manager risponde alle accuse sui social. Chiara e Riccardo hanno collaborato fino alle nozze della influencer con Fedez, per poi separare le loro strade per sempre.

Cosa è successo tra i due? Sui social e, poi nuovamente nel suo film Chiara Ferragni – Unposted, lei ha raccontato che Pozzoli, durante la gravidanza di Leone, aveva tentato di nascosto di vendere ben il 45% delle quote di The Blond Salad, la compagnia della Ferragni.

“Non sai mai di chi poterti fidare davvero” aveva detto alla scoperta dell’accaduto l’influencer.

“Ha approfittato degli ultimi due mesi della mia gravidanza, i più delicati, per fare queste azioni alle mie spalle” racconta Chiara Ferragni nel docu-film, campione d’incassi al cinema. “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre” aggiunge chiacchierando con la regista della pellicola, Elisa Amoruso.

Riccardo Pozzoli, chiamato in causa molte volte e accusato dall’influencer di tradimento, ha risposto alle critiche via twitter chiedendo ai suoi follower di rispettare le faccende personali.

“Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento“.

Un messaggio diretto a Chiara Ferragni, colpevole a suo dire, di aver reso pubblici dettagli privati di un percorso lavorativo e sentimentale. Non ci resta che aspettare la risposta della diretta interessata, che ultimamente non vuole lasciare nulla in sospeso.

Infatti, nelle ultime settimane, specie dopo gli attacchi al figlio Leone e al suo debutto cinematografico, Chiara risponde personalmente sui social ai commenti più “cattivi”. Chissà cosa ha in serbo ora per Pozzoli.