Chris Pratt ha sposato Katherine Schwarzenegger: la foto della coppia vestita Armani

Chris Pratt ha sposato Katherine Schwarzenegger l’8 giugno in una cerimonia segretissima a Montecito, in California: nelle scorse ore la coppia ha condiviso su Instagram la prima foto del matrimonio per cui entrambi hanno scelto di vestire Armani.

L’attore di Jurassic Word e Avengers ha dettò Sì alla figlia dell’attore e ex governatore della California Arnold Schwarzenegger. Il luogo scelto è il San Ysidro Ranch, lo stesso dove John F. Kennedy, prozio di Katherine, aveva trascorso la luna di miele con Jackie.

Mano nella mano, si guardano negli occhi innamorati,e camminano insieme dopo la cerimonia. Un unico scatto, condiviso da entrambi sui loro profili Instagram. Ventinove anni lei, 39 lui, Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt sono convolati a nozze solo dopo 7 mesi di fidanzamento. La sposa indossava uno splendido abito bianco senza spalline, disegnato appositamente per lei da Giorgio Armani. Anche Chris ha optato per un completo firmato Armani, e lo stilista è stato taggato nella foto sui social e nei ringraziamenti.

“Ieri è stato il più bel giorno della nostra vita” ha scritto al figlia di Arnold Schwarzenegger, che l’ha accompagnata all’altare, e della giornalista tv Maria Shriver. Dopo i grazie a famiglia e amici Katherine e Chris, che ha riportato la stessa didascalia nel suo post, aggiungono: “Questa mattina ci sentiamo beati“.

L’attore era già stato sposato con l’attrice Anna Faris, dalla quale ha avuto un figlio, Jack, di 6 anni, ospite d’onore del matrimonio. Tra gli altri invitati illustri l’amico e attore Rob Lowe con la sua famiglia. Tanti i commenti di amici famosi suoi social, da Gwyneth Paltrow all’attrice di Avengers Karen Gillan, dall’attore John Krasinski, amico di lunga data di Chris Pratt a Zoe Saldana. Non sono mancati addetti ai lavori, registi e produttori. Tutti hanno voluto augurare il meglio alla coppia del momento.

Intanto il Daily Mail ha diffuso qualche foto scattata dai paparazzi durante la cerimonia, nelle quale tra gli altri vediamo il piccolo Jack Pratt (il bimbo biondo con gli occhiali), felice al matrimonio di papà Chris.