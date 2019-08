Cibi brucia grassi: classifica dei più efficaci

Il consumo di determinati alimenti può portare a una riduzione – più o meno consistente – del grasso corporeo: stiamo parlando dei così detti cibi brucia grassi, che la nostra redazione ha deciso di ordinare in una classifica dei più efficaci.

Uova, noci e pesce azzurro, inseriti in una dieta dimagrante o in un’alimentazione equilibrata, possono contribuire a una perdita di peso veloce o consistente. Ma come, e cosa sono i cibi brucia grassi? In generale, il concetto è applicabile a tutti gli alimenti che favoriscono lo smaltimento di grasso stimolando il metabolismo, riducendo l’appetito o diminuendo l’assunzione di cibo in generale.

Tutti i cibi, in realtà, stimolano il metabolismo. Tuttavia alcuni tipi di alimenti, come i peperoncini, hanno un impatto maggiore. Altri, come le noci, possono tenere a bada la fame più a lungo.

Naturalmente, per un dimagrimento sano e duraturo, è necessario optare per una dieta ipocalorica ma equilibrata, meglio se personalizzata da un nutrizionista, unita a uno stile di vita regolare e a attività fisica costante. Insomma, i cibi brucia grassi da soli non fanno miracoli. Inserirli nel menu, però, può essere un valido aiuto per perdere peso: ecco la classifica dei 7 più efficaci e come includerli nella dieta.

7 cibi brucia grassi