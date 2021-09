Il Grande Fratello Vip è iniziato su Canale 5 il 13 settembre 2021 e venerdì 17 è alla sua seconda puntata. Ventidue i vip in gara e tra loro c’è Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, che insieme alle sue sorelle Jessisa e Lucrezia, partecipano come unico concorrente a questa sesta edizione del reality show. In studio come sempre la conduzione è affidata a Alfonso Signorini, mentre le opinioniste sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Clarissa è una delle tre principesse che varcano la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Appartiene al nobile casato di Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia, non più sul trono dal 1974. Ha 19 anni ed è cresciuta tra Londra e Roma. Molto appassionata di moda, pare conduca una vita molto agiata, accompagnata sempre dal suo maggiordomo personale e da uno staff che cura il suo trucco e le sue acconciature. Non solo, ha persino un autista personale per i suoi spostamenti.

Mentre sua sorella Jessica ha già partecipato alla seconda edizione di Riccanza nel 2017, un docu-reality italiano di MTV e in onda dal 2016 su Sky, Clarissa non si è mai mostrata in televisione. Il 2021 è per lei l’anno in cui si presenta al grande pubblico con la sua partecipazione al GF Vip 6. Tra le sue passioni c’è anche la musica ed è molto seguita sui social. Di lei e della sua vita privata non si sa molto, neanche la data di nascita o se sia fidanzata. Sul suo Instagram ha oltre 15mila follower e insieme alle sue princess, come si definiscono, hanno creato un profilo unico dove essere seguite.