Classic Blue, come arredare casa con il colore Pantone 2020

E Classic Blue sia: come ogni anno l’Istituto Pantone individua e indirizza le tendenze su tinte e palette, e ha scelto il suo blu 19-4052, classico, confortante, riconoscibile, come colore Pantone 2020, per questo la nostra redazione ha approntato una breve ma essenziale guida per capire come arredare casa con la nuance più in voga del momento.

Gli stilisti, Alberta Ferretti su tutti, lo hanno anticipato in passerella, svelando un colore caldo, profondo e soprattutto facile da abbinare, per la fortuna di tutte.

“Viviamo in un momento che richiede fiducia e fede, credo che questo tipo di costanza e di fiducia sia ben espressa dal blu solido e profondo su cui possiamo sempre fare affidamento”, ha detto Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute, spiegando la scelta.

Il Classic Blue in casa si sposa perfettamente con il legno, ma anche col grigio, può essere considerato quasi un neutro e sostituire così nei loro infiniti accostamenti il bianco e il nero, come ben hanno intuito i designer scandinavi.

Ma come inserirlo negli ambienti? Grazie a oggetti di design, mobilio, tessili e, perché no, pareti colorate. Ecco come arredare casa con il colore Pantone 2020.

7 idee per arredare casa con il colore Pantone 2020 Classic Blue