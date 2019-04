Il primo weekend del Coachella 2019 si è tenuto dal 12 al 14 aprile e, durante il Festival, sono state avvistate tra il pubblico tante star, tra cui Justin Bieber, Selena Gomez, Paris Jackson e Katy Perry. In molti hanno condiviso suoi social la loro esperienza o il loro look dall’evento indie per eccellenza.

Grandi artisti della scena alternativa e dance si sono affiancati sul palco nella lineup del Coachella Festival 2019, come Childish Gambino, Tame Impala e Ariana Grande.

Tra i primi volti noti avvistati al Coachella 2019 ci sono il cantante Justin Bieber con la neo moglie, la modella Hailey Baldwin. La coppia è apparsa più unita e innamorata che mai.

Negli scorsi mesi Justin aveva rivelato come Hailey l’avesse aiutato ad uscire dalle sue dipendenze di droghe e farmaci. I due sono stati visti anche insieme a Kendall Jenner.

Tra l’altro la ex più famosa di Bieber, Selena Gomez, era presente al Festival. Infatti la cantante, tornata in ottima forma dopo la rehab, ha postato una foto del suo outfit total white insieme ad una amica.

Al Coachella 2019 non sono mancati neanche i futuri sposi Katy Perry e Orlando Bloom. La coppia, che dirà di sì molto presto, ha optato per dei look decisamente insoliti.

Katy Perry a sorpresa ha raggiunto sul palco Zedd per cantare il loro nuovo singolo 365, con un cambio di look futuristico.

Non è mancata neanche la modella del momento, Winnie Harlow, alla quale a breve si ispirerà anche la prima Barbie con la vitiligine.

Gigi Hadid ha forse scelto il look migliore per il Coachella 2019, puntando su un abito dai richiami vintage.

Paris Jackson ha tranquillizato i suoi fan dopo i rumors del tentato suicidio. Paris ha posato con il suo fidanzato Gabriel Glenn durante il Coachella 2019, apparendo serena.

Le star di High School Musical Vanessa Hudges e Ashley Tisdale, poi, si sono riunite con delle amiche per uno splendido scatto prima dell’inizio del concerto.

La protagonista di Pretty Little Liars e You Shay Mitchell ha postato uno degli scatti più cliccati del Festival, in collaborazione con Revolve, sponsor ufficiale di Coachella 2019.

Senza dubbio regina indiscussa di questa edizione è stata Ariana Grande, con il suo grande show, i look e le collaborazioni. Appuntamento al prossimo finesettimana per le novità del secondo weekend del Coachella.

Infatti il Festival indie musicale più importante degli ultimi anni riprenderà dal 19 al 21 aprile per il secondo e ultimo weekend.