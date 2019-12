Cofanetti di Natale 2019: idee regalo per tutti

Il regalo beauty che fa contenti tutti? I cofanetti di Natale 2019: profumi, creme, bagno schiuma, prodotti make-up e saponette da fra trovare sotto l’Albero queste feste natalizie.

Troppe proposte sul mercato? La redazione di DireDonna vi viene in aiuto con una guida di idee regalo divise per categorie: i pacchetti da far trovare sotto l’Albero all’amica del cuore, alla collega, alla mamma, una figlia e per lui.

Regali Natale amica

Kit Viso Natale di Laneige

Da Laneige un duo di elementi essenziali di bellezza notturna per svegliarsi con pelle e labbra profondamente nutrite. Contiene The Essential Water Sleeping, una maschera da notte che idrata in profondità la pelle durante il sonno, e The Lip Sleeping Mask, una maschera per le labbra che nutre intensamente durante la notte per svegliarsi con labbra più morbide e più flessibili.

Prezzo consigliato: 14 euro Acquista ora

Honk If You’re HOT! di Benefit

Da Benefit un kit in edizione limitata che include The POREfessional, il primer per pori minimizzati, Gimme Brow+ gel con microfibre per sopracciglia piene, They’re Real! mascara nero allungante e il leggendario illuminante liquido High Beam “estratto di top model”. Sono impacchettati e pronti da offrire in una lattina da collezione.

Prezzo consigliato: 45,90 euro Acquista ora

Cofanetto di Natale 2019 LR Wonder

Il cofanetto in Limited Edition racchiude la gamma completa di sieri viso ed è disponibile in abbinamento al dermaroller Wonder Roller (rullo a micro-aghi) per un trattamento micro-needling che intensifica e prolunga il risultato del siero scelto. Contiene Snail Serum alla bava di lumaca, rigenerante e idratante; Caviar Serum, che grazie ai principi attivi di caviale e acido ialuronico distende i tratti del viso e offre un sorprendente effetto anti-age; infine l’iconico Bee Venom Serum, puro concentrato di bellezza, distensivo e tonificante.

Prezzo consigliato: 73,50 euro

Sì Passione, cofanetto Armani Beauty

Con il suo nettare di cassis combinato alla pera frizzante e gioiosa, Sì Passione riecheggia la firma olfattiva di Sì. Vaniglia intensa, boccioli di rosa, eliotropio e gelsomino concorrono a creare un sensuale profumo floreale fruttato. Nel cuore di Sì Passione, cedro e legno d’ambra conferiscono maturità e carattere, riflettendo emozioni improntate di audacia. Contiene EDP 50 ml + SI PASSIONE EDP 7 ml + Latte Corpo 75 ml

Prezzo consigliato: 101 euro Acquista ora

My Beauty Routine

5 Step Kit + 1 Sheet Mask è un Kit composto da 5 Step + 1 maschera in tessuto con prodotti per la Beauty skincare routine Coreana in full size. Contiene

detergente oleoso/schiumoso (prodotto 2 in 1 per struccaggio e detersione mattutina), tonico, essence/mist, siero, 1 maschera in tessuto e crema idratante + scatola omaggio. Disponibile in 5 versioni: si può scegliere per pelli Normali, Secche, Miste, Grasse e Sensibili

Prezzo consigliato: 79,90 euro

Regali di Natale colleghi

Collection de Crackers di L’Occitane

Il kit L’Occitane di 6 cracker di Natale creme mani 10 ml e 1 accessorio comprende: 1 crema mani Fleurs de Cerisier, 1 crema mani Verveine, 1 crema mani Amande, 1 crema mani Lavande, 1 crema mani Karité, 1 crema mani Pivoine Flora e un accessorio a sorpresa.

Prezzo consigliato: 20 euro

Ocean Love set di Madara

Il set amico del mare, in un pack selezionato che predilige plastica derivata dalle piante e materiale riciclato dalla raccolta di plastica negli oceani, è composto da 1 Purifying foam, leggera schiuma detergente che libera delicatamente la pelle dal trucco e da altre impurità, 1 Daily Defence Ultra Rich Balm, crema per il corpo che idrata la pelle secca, protegge le labbra screpolate e anche la delicata pelle del bambino. Gli oli ricchi di vitamine del mirtillo e dell’olivello spinoso leniscono la cute e lasciano un meraviglioso senso di benessere.

Prezzo consigliato: 20 euro

Olaz Luminous e Illuminating kit

Per illuminare, uniformare l’incarnato e combattere le occhiaie. Il kit si compone di Luminous crema correttiva uniformante che combatte le macchie scure e uniforma l’incarnato. Illuminating Eye Cream riattiva la microcircolazione irradiando un’intensa luminosità da subito, mentre entro due settimane riduce le occhiaie.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Tonic Trio di Pixi

Kit composto da tre tonici in formato travel, di Rose Tonic, Glow Tonic e Vitamin-C Tonic.

Prezzo consigliato: 23,50 euro Acquista ora

Cofanetto Bioclin

Bioclin propone un cofanetto contenente Bio-Argan Oil, trattamento quotidiano nutriente e lucidante, e un bellissimo turbante per asciugare i capelli coccolandoli, senza sottoporli allo stress del calore del phon: grazie alla sua alta capacità assorbente è in grado di garantire un’asciugatura delicata, donando nello stesso tempo una piacevole sensazione di benessere sulla pelle.

Prezzo consigliato: 24,90 euro

Regali di Natale mamma

Collezione di Candele natalizie Jo Malone

Una serata profumata al lume di candela. Cinque profumi spettacolari: il giocoso Nectarine Blossom & Honey e il provocante Peony & Blush Suede. Il natalizio Frosted Cherry & Clove, il pungente Green Tomato Leaf e il ricco Roasted Chestnut.

Prezzo consigliato: 75 euro Acquista ora

Premier Cru di Caudalie

Contiene un mix esclusivo di tutti gli ingredienti brevettati da Caudalie per offrire una soluzione anti-età completa ed efficace. Fin dalla prima applicazione, La Crème Yeux attenua il gonfiore e le occhiaie grazie ai pigmenti perlescenti e argentati. Un cofanetto ideale per un trattamento di bellezza immediato, dentro al quale è possibile trovare anche Le Sérum e La Crème Premier Cru, formulati con i migliori principi attivi per svolgere una profonda azione anti-età.

Prezzo consigliato: 53,80 euro

Cofanetto Rilastil Trattamento liftante

Il cofanetto studiato per donare alla pelle un aspetto levigato e uno skin feel setoso. Rilastil Hydrotenseur LF crema (50ml), un trattamento viso dalla texture ricca, cremosa e di rapido assorbimento, ridensificante e riempitivo. L’esclusivo Lifting Complex ad effetto filler conferisce un’azione rassodante e tonificante. Per un trattamento urto inoltre all’interno del cofanetto Rilastil Hydrotenseur LF Fiale Liftanti, ad effetto tensore immediato ed intensivo.

Prezzo consigliato € 34,90

Dior Prestige

Un cofanetto Natale 2019 con il rituale rigenerante e perfezionante Dior. Contiene Dior Prestige ‒ La Lotion Essence de Rose, con una texture fresca e setosa, che combina il potere di un’essenza al comfort di un latte-lozione. Dior Prestige – La Micro-Huile de Rose, concentrato micronutriente rigenerante universale. Dior Prestige – Le Nectar, siero rigenerante e perfezionante d’eccezione. Dior Prestige – La Crème – Texture Essentielle, crema rigenerante e perfezionante. Applicatore d’eccezione il petalo modellante che ottimizza i benefici dei trattamenti della gamma Dior Prestige.

Prezzo consigliato: 266 euro Acquista ora

Diamond Collection di Natura Bissè

Un cofanetto esclusivo dedicato al trattamento più distintivo del brand, che assicura risultati incredibili, un ringiovanimento visibile per una pelle meravigliosamente trasformata. Il set include Diamond Crea, un lussuoso e innovativo trattamento completo antietà all’essenza di lavanda e un’elevata concentrazione di ingredienti attivi, perfetta per pelli normali e secche. Ripara e ridona bellezza; Diamond Extreme Eye, un contorno occhi dall’azione liftante che idrata, tonifica e riduce le rughe e le linee d’espressione.

Regali di Natale per lui

Colonia Essenza di Acqua di Parma

L‘essenza dello stile italiano più puro diventa elegante regalo per tutti gli estimatori delle Colonie Acqua di Parma, in una cappelliera nel giallo Parma completamente rivestita dal luminoso decoro creato da Gio Pastori. All‘interno una raffinata selezione: Eau de Cologne 100ml, Gel Bagno Doccia 75ml e Deodorante spray 50ml. Colonia Essenza, emozionante e sofisticata, con il suo vibrante e agrumato accordo legnoso. Elegantissimo il flacone Art Déco in nero assoluto

Prezzo consigliato: 113 euro Acquista ora

Collistar The Bridge

Un’esclusiva travel bag in similpelle di The Bridge dal finish lucido realizzata giocando sul contrasto cromatico tra il nero e l’arancione, contiene Acqua Attiva Eau de Toilette 50 ml + Doccia-Shampoo 50 ml.

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora

Barber Shop di Phytorelax

Dall’esperienza Phytorelax, nasce una gamma di specialità di assoluta avanguardia, studiate per le esigenze dell’uomo d’oggi. Formule specifiche per l’epidermide maschile a base di vitamine e ingredienti naturali che idratano, proteggono e conferiscono vitalità alla pelle. Prodotti sicuri, efficaci e facili da usare. Texture piacevoli che non ungono e si assorbono subito. Il cofanetto contiene: Detergente 3 in 1 Barba, Viso, Capelli con estratto di Sandalo e Olio da Barba con olio di Canapa.

Prezzo consigliato: 15 euro

Respect di David Beckham

Il kit comprende il profumo in flacone da 40 ml della fragranza da uomo dalla frizzante miscela di pompelmo speziato e con una nota dolce di anguria succosa, contrapposta ad un tocco pungente di pepe rosa. Nelle note di cuore, toni freschi e aromatici di basilico e lavanda, evidenziati da essenza di cardamomo mentre di fondo, potente fondo legnoso modulato dal calore del vetiver, dall’intensità del patchouli e dal carattere del muschio. Nella confezione anche il docciaschiuma.

Prezzo consigliato: 16,90 euro

For Him Special di Najel

Set regalo contiene prodotti cosmetici ecobio per la pelle maschile: 1 sapone di Aleppo al limone, 1 olio di cumino nero biologico, 1 pietra di allume e 1 portasapone in legno.

Prezzo consigliato: 30 euro