La colazione americana, più che un semplice spuntino mattutino, con le sue ricette tradizionali è un pasto a tutti gli effetti in cui squisitezze dolci e salate si susseguono di portata in portata. Chi è solito andare negli Stati Uniti – ma anche molti hotel europei presentano ormai questo tipo di offerta – sa bene che l’american breakfast prevede un menu ricco e variegato, decisamente sostanzioso, tanto da essere considerato un sostitutivo del pranzo vero e proprio (un po’ come il brunch domenicale).

Spremuta d’arancia, yogurt, cereali e latte freddo non possono mancare, insieme ad abbondante frutta fresca e tazze piene di caffè lungo. Curiosi di sapere il resto delle preparazioni? Ecco le ricette tradizionali dell’autentica colazione americana, facilissime anche da realizzare a casa in vista di una rimpatriata tra amici.