La colazione vegana, salata o dolce, può essere un’ottima soluzione ipocalorica per capire cosa magiare durante la dieta dimagrante, ma può essere anche molto più soddisfacente di quanto si immagini.

La dieta vegana, del resto, non è tutta privazioni come si crede, al contrario può fornire fin troppe calorie e grassi, sebbene di origine vegetale e non animale, quindi notevolmente meno dannosi.

Per questo, la nostra redazione ha individuato il menu ideale per una colazione vegana equilibrata, completa e sana. Ecco cosa mangiare e alcune ricette sfiziose per una colazione light e senza alimenti di origine animale.

Colazione vegana: cosa mangiare

La colazione vegana, per chi preferisce un primo pasto della giornata all’italiana, con caffè, latte, biscotti, fette biscottate con marmellata o cereali, non è un grande cambiamento, e neppure un grande sacrificio. Basta, infatti, sostituire il latte vaccino con latte vegetale (di soia, di riso, di mandorla) e controllare che nei biscotti non ci siano né uova né latte né burro.

In generale, per una colazione vegana si può puntare su:

Caffè o tè

Latte vegetale, adatto anche per frullati con frutta fresca e frutta secca

Biscotti o torte vegane fatte in casa

Pane con marmellata o burro di arachidi

Latte vegetale e cereali

Yogurt di soia con cereali, frutti rossi e frutta secca

Spremute di agrumi

Si può comporre la colazione con tè o caffè, aggiungendo latte e qualcosa da mangiare alternando tra le varie opzioni.

Colazione vegana: le ricette sfiziose

Vediamo, ora, 3 ricette sfiziose per una colazione vegana speciale.