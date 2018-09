Caldo, affascinante, luminoso: è il brown chocolate, il colore capelli autunno 2018 che tra tutte le proposte di castano per la stagione si è già dimostrato una tendenza da non perdere.

Visto l’amore per il cibo degli dei, non stupisce che questa “golosa” tinta risulti così attraente, specialmente con l’arrivo dell’autunno, quando ci vuole qualcosa di vibrante e intenso nel look per illuminare le giornate che si accorciano.

Il vantaggio del cioccolato è che sta bene a tutte, in base alle sue tante declinazioni, chiaro, scuro, più o meno sfumato, perfetto per esaltare tagli corti, medi e lunghi, soprattutto sfilati.

Vediamo, allora, a chi sta bene e i consigli su come scegliere e portare il brown chocolate, il colore capelli autunno 2018 da non perdere.