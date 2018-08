Colore capelli autunno inverno 2018-2019: quali sono le tendenze da seguire per valorizzare i tagli corti, medi e lunghi di moda durante la prossima stagione?

Prima di tutto, sappiate che i trend accontenteranno bionde, castane, more e rosse: potete affrontare quindi tranquille l’appuntamento del parrucchiere, perché dal dirty blonde al brown chocolate, passando per il rosso fragola, ce n’è davvero per tutti i gusti e soprattutto per tutti i fototipi.

In particolare, i colori capelli autunno inverno 2018-2019 si possono raggruppare in due grandi tendenze, diametralmente opposte: una propone tinte shocking, fatte per stupire, l’altra colori naturali, che si sposano alla carnagione e alle sopracciglia.

Ecco qualche idea di tendenza tra cui scegliere prima di andare dal vostro hairstylist di fiducia.