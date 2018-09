Le tendenze di colore capelli inverno 2019 puntano su varianti naturali, che si sposino al meglio con il fototipo per esaltare carnagione e occhi: ma quali sono le sfumature di castano più in voga?

Castagna, caramello, cioccolato, si fa presto infatti a dire castano. E se ad andare per la maggiore ci sono le tinte calde, avvolgenti, ricche, questo colore riserva molte sorprese grazie agli hairstylist che riescono a creare mix dal sottotono freddo adatti anche alle pelli chiare, più difficili da abbinare al castano.

Avete in programma un appuntamento dal parrucchiere per cambiare look e siete orientate al castano? Ecco i trend di questo colore per i capelli inverno 2019.