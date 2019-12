Colore Pantone 2020: Classic Blue colore dell’anno

Quanta voglia di stabilità e sicurezza nel Classic Blue, colore Pantone 2020: non solo classico, ma anche elegantissimo nella sua semplicità.

Archiviate le sfumature di verde e rosa più improbabili e difficili da indossare, messi da parte il viola adrenalico e il corallo, è tempo di tornare a nuance rassicuranti, che rievocano il cielo all’imbrunire.

“Il Classic Blue ci incoraggia a guardare oltre l’ovvio, per allargare il nostro pensiero; ci sfida a pensare più profondamente, ampliare il nostro sguardo e aprirci alla comunicazione“, ha spiegato Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute, la divisione di Pantone che tra le altre cose sceglie il colore dell’anno.

Il Pantone 19-4052 Classic Blue non solo è bellissimo, rilassa e infonde un senso di pace e tranquillità, ma si presta a creare infiniti abbinamenti in outfit sia da giorno che da sera. È perfetto per un make-up originale ma raffinato, entra nelle case attraverso oggetti di sicuro e facilissimo appeal.

La moda? Guarda da sempre al blu come a uno dei colori preferiti, sia per la sua versatilità che per l’armonia che crea nei look più diversi. E le sfilate di Milano, New York e Parigi, dedicate alla moda Primavera-Estate 2020 avevano lasciato intendere che una sfumatura calda e profonda avrebbe presto varcato le passerelle per conquistare le strade di mezzo mondo.

Tra le stiliste che di più hanno anticipato la tendenza Blue Classic, Alberta Ferretti, che a questo colore, nelle diverse tonalità, ha dedicato l’intera prossima collezione estiva.

Noi di DireDonna lo amiamo già alla follia. Non resta ora che immaginare gli abbinamenti che si potranno comporre con questo colore super chic che – c’è da scommetterci – dominerà presto i guardaroba di fashion victim e influencer.