Colore pareti 2020, le tendenze per la casa

Non solo abbigliamento: le tinte alla moda influenzano anche le tendenze per la casa, e se siete in procinto di ristrutturarla o rinnovarla non potete ignorare i colore pareti 2020.

Basta, infatti, cambiare il colore alla parete di una stanza per impostare un nuovo mood, magari abbinando qualche oggetto, tessile o complemento di arredo qua e là. Per scoprire quali sono le tendenze di colore e design per il 2020 la nostra redazione si è affidata a PANTONEVIEW home + interiors 2020, la guida dell’istituto Pantone che ormai da anni non solo intercetta, ma indirizza i trend in fatto di colorazioni e soprattutto accostamenti.

Sono 8 le palette proposte per il prossimo anno, che rivelano un’affascinante dicotomia poiché “la nuova era introduce approcci cromatici e progettuali al contempo nostalgici e inediti”, spiegano da Pantone. “Un caleidoscopio di colori che si traduce in motivi o combinazioni autentiche, reali, laddove altre palette sembrano in un certo qual modo surreali, fuori dal comune. PANTONEVIEW home + interiors 2020 ci guida in questa nuova era rafforzando il concetto che è possibile far coesistere tonalità tenui e accese, e che uno stile tradizionale, soprattutto se lo si contraddistingue con qualche tocco futuristico, propone un approccio insolito e originale a un prodotto o un interno”.

Per ogni palette abbiamo scelto un colore perfetto per le pareti. I più accesi o i più scuri sono adatti a nicchie, muretti e a dipingere una sola parete lasciando le altre tre bianche. I più tenui possono “invadere” intere stanze. Le suggestioni degli accostamenti vi saranno utili per abbinare altri elementi delle camere e completare il mood.

Colore pareti 2020: 8 idee

Metropolis

La palette: evoca immagini di grattacieli d’acciaio, la luce che si riflette sulle finestre e l’asfalto ruvido. Il risultato è mix di glamour e chic industriale, che unisce marmo striato, patine di legno approfondite e metalli futuristici. Accenti di prugna e lavanda aggiungono un tocco sofisticato.

Il colore: lavanda 2358 C

Trekking

La palette: ispirata alla terra e alla vita all’aria aperta, ricorda la camicia di flanella che si indossa in montagna, con un rosso fondamentale e un senape che aggiunge calore.

Il colore: senape piccante 144 C

Skill Set

La palette: richiama le abilità, le capacità di lavorare a mano ceramica, pelle, acciaio, legno.

Il colore: rosa mattone 2339 C

Prints charming

La palette: senz’altro una delle proposte di abbinamenti più intriganti, si ispira a un principe azzurro contemporaneo, tra tatuaggi e abbigliamento elegante. Blu brillante, rosso e giallo sono attenuati da marrone scuro e da un verde kaki, mentre bianco e nero fanno da contrasto.

Il colore: azzurro 2193 C

Beyond the Pale

La palette: dei colori pastello “che ce l’hanno fatta”. La compongono un rosa romantico, un verde fumoso, un blu-verde, un blu infinito di tono medio, un giallo verdastro vivace e un marrone fulvo contrastante.

Il colore: verde blu 2229 C

Tempered Tastes

La palette: si chiama “gusti temperati” questa tavolozza che va oltre i gusti comuni, oltre ai soliti neutri per incorporare alcuni colori luccicanti tra cui la foglia d’oro di Pantone e il nettare di agave dai toni rosa.

Il colore: giallo sabbia chiaro 7401 C

Show Stoppers

La palette: trasmette un’energia palpabile questa palette ricca di tonalità vibranti come il blu elettrico, il verde irlandese, il giallo vivo e il viola.

Il colore: viola orchidea 2353 C

Tea Garden

La palette: rievocando l’arte della cerimonia del tè giapponese, questi colori suggeriscono un’estetica ponderata intrisa di semplicità, armonia, rispetto e tranquillità. Un blu nelle tonalità del cielo e del mare, un colore terroso con accenti di lavanda, verdi pacati e il sapore finale di mango. Beetle Wing, un verde-azzurro metallizzato della nuova palette Pantone Metallic Shimmers aggiunge un tocco di brillante intensità.

Il colore: verde chiaro 358 C