Dalle tinte naturali alle ispirazioni più fantasiose: i colori di capelli 2019 accontentano un po’ tutte, bionde, rosse e castane, e sono perfetti per far risaltare i nuovi tagli pensati dagli hairstylist e visti in passerella, corti, medi o lunghi che siano.

Le previsioni vogliono una primavera con colori delicati e sofisticati, un’estate all’insegna della creatività e della spensieratezza, un autunno e un inverno con nuance più calde e avvolgenti.

Ma quali saranno le tendenze da seguire? Molte arrivano già da quest’anno, come i cold brew hair, altre ancora da più lontano, come il rose gold e il charcoal hair. Alcune sono novità, vedi il color cocco tostato, oppure grandi classici per non passare inosservate come il biondo ghiaccio o il rosso rame.

Curiose di sapere cosa “ci metteremo in testa” l’anno prossimo? Ecco un’anticipazione dei colori di capelli 2019.