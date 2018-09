Non solo Ultra Violet: i colori Pantone Autunno-Inverno 2018/2019, destinati a indirizzare gran parte delle tendenze moda in fatto di tonalità, prevedono infatti altre 11 nuance in quella che è la palette più gettonata dagli stilisti: 12 colori prettamente autunnali con alcune varianti sul tema.

“La palette Autunno-Inverno 2018 continua a mostrare ai designer la necessità di individualità, ingenuità e creatività attraverso la moda. Poiché i designer e i consumatori continuano a spostarsi dai trend ciclici e si concentrano invece su colori espressivi che sfuggono a strutture stagionali, stiamo osservando scelte non tradizionali molto importanti, come Limelight e Crocus Petal nella palette autunno/inverno. Esplorare le sfumature all’interno delle famiglie di colori e ricostruirle con nuove combinazioni e materiali rinnova e reinventa la storia dei colori”, ha dichiarato Leatrice Eiseman, Direttore esecutivo del Pantone Color Institute.

Il Pantone Fashion Color Trend Report Autunno/Inverno 2018 prevede quest’anno anche 5 tinte classiche.

Molte di queste tonalità uniche hanno un forte impatto anche da sole, tuttavia la combinazione di colori inaspettati può dare vita a uno stile o look riconoscibile. L’aggiunta di un elemento inatteso consente risultati creativi e originali che esprimono al meglio l’individualità delle singole sfumature.

Tonalità autunnali che evocano le foglie del sottobosco, un ricco piumaggio e le luci del crepuscolo rivelano una palette autunnale moderna di tonalità ricche e profonde con esplosioni di colori a sorpresa. L’inclusione dei colori Pink Peacock e Mellow Rose nella palette ha aggiunto una nota giocosa e dato vita a una gamma cromatica molto varia che consente molteplici combinazioni intriganti di colori.